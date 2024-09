Esto dice la carta que AMLO envió a las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador reveló que el pasado 24 de septiembre envió una carta a los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en 2014.

Reconoció que hizo un compromiso con los familiares para encontrar el paradero de los jóvenes y que, a pesar de los esfuerzos implementados, los avances obtenidos no fueron lo que se esperaba; no obstante, aseguró que el caso de los normalistas de Ayotzinapa no será un expediente cerrado, porque la investigación continuará.

Asimismo, a través de la misiva se aclararon diferentes puntos y se resumió lo ocurrido en el caso hasta el estado actual de la investigación.

Bloque HTML de muestra

¿Qué dice la carta que AMLO envió a las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa?

“Madres y padres de los alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala Guerrero, el 26 de septiembre de 2014:

Con todo respeto me dirijo a ustedes para informarles sobre la búsqueda de sus hijos y el avance que logramos en este propósito, durante el tiempo que me desempeñé como presidente de México.

Como ustedes saben, desde el inicio de mi mandato me propuse con toda convicción destinar tiempo, recursos y voluntad para esclarecer los trágicos hechos acontecidos hace 10 años, castigar a los responsables y sobre todo encontrar a los jóvenes.

Les aseguro que nunca dejamos en el olvido esta justa y humana misión. Desde los primeros días confié esta responsabilidad en Alejandro Encinas Rodríguez, secretario de Gobernación y él contó siempre con todo mi apoyo y respaldo para conformar un equipo de trabajo, establecer relaciones con los abogados de ustedes y con organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras” señala la carta.

Carta de AMLO a madres y padres de Normalistas de Ayotzinapa Foto: Especial

En la misma, el presidente asegura que se realizaron distintos acuerdos para conocer el paradero de los normalistas de Ayotzinapa y que gracias a eso, se localizaron los restos de dos de los estudiantes. Sin embargo, apunta que la investigación se detuvo porque uno de los informantes no mostró voluntad para seguir cooperando.

También se menciona que desde el inicio de la investigación se cometieron errores y omisiones que han complicado el esclarecimiento de lo ocurrido en Iguala. En este sentido, se recapitula la denominada “verdad histórica” y se señalan algunas inconsistencias en la misma.

Carta de AMLO a madres y padres de Normalistas de Ayotzinapa Foto: Especial

La carta que envió AMLO a las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa destaca que durante los últimos dos años, el presidente tomó la coordinación del lamentable suceso y que, una vez por semana se reúne con el Gabinete de Seguridad para dar seguimiento al caso.

Carta de AMLO a madres y padres de Normalistas de Ayotzinapa Foto: Especial

De igual manera, se puntualiza que se ha ofrecido recompensas y protección a los informantes y explorado 858 sitios con la participación de 270 personas de diversas instituciones. “Les expreso que hasta el último momento de mi gobierno continuaremos buscando a los jóvenes. Y considero que este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca; es un expediente abierto y si nosotros podemos esclarecerlo, deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, convicciones y partidaria de la justicia”, finaliza.