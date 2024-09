AMLO sugiere que EE. UU. le marca agenda a Marko Cortés para tipificar el ‘terrorismo’ en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que Estados Unidos le marca agenda a Marko Cortés, senador y líder del Partido Acción Nacional (PAN), tras proponer que se tipifique como “terrorismo” a los grupos del crimen organizado en México para que haya colaboración internacional y se pueda detener este problema en el país.

“El debate de la Guardia Nacional (GN) se hizo en la noche, cuando discutieron en lo general, hay algo que les quisiera mostrar, es un tema de fondo que va a quedar ahí, porque esas es una intención del extranjero, de poder tener injerencia en los asuntos de México”, afirmó López Obrador.

“Yo me pregunto si la intervención del dirigente del PAN que vamos a ver, salió de él o de parte de quién, ¿de dónde vino este planteamiento que quiero mostrarles?”, cuestionó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa mañanera de este viernes 27 de septiembre.

“Quiero preguntarle y en su caso de coordinador parlamentario que nos responda: si estarían dispuestos con tal de combatir realmente al crimen organizado, a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país como terrorismo para que exista coolaboración internacional y se pueda detener a los criminales como recientemente al Mayo Zambada”, dijo en la discusión en lo general de la reforma a la Guardia Nacional, la cual fue transmitida en dicha conferencia.

Intervención de Estados Unidos

“Esto es lo que han venido proponiendo en el Congreso de Estados Unidos, esto me lo planteó el presidente (Donald) Trump, explique que los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros”, expresó AMLO ante la propuesta del senador panista.

“Imaginen si pueden calificar como terrorista a cualquier grupo, pueden entrar no sólo por delincuentes organizados, sino por cualquier persona, por dirigentes opositores al gobierno, por cualquier persona que no les convenga a sus intereses, esa es una violación flagrante a nuestra soberanía, eso nunca se debe permitir, no lo quería dejar pasar porque van a seguir insistiendo en el futuro”, agregó el presidente.