Adultos mayores, la principal audiencia del presidente en las mañaneras

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció mil 440 conferencias matutinas a lo largo de casi 6 años de gobierno. El ejercicio informativo conocido como La Mañanera, que día a día se transmitió a partir de las 7 de la mañana significó cuatro mil 140 horas de transmisión, ya que el promedio de duración de cada una fue de tres horas, aunque en algunas ocasiones rebasó este tiempo.

Publimetro consultó en la calle, en especial a adultos mayores, sobre este ejercicio informativo y el resultado fue que 7 de cada 10 aceptaron que veían la mañanera, a través de sus teléfonos principalmente, para conocer de primera mano sobre las acciones de gobierno del presidente.

Sobre el tema, la mayoría de ellos consideró como algo genuino a la conferencia matutina, ya que significó tener información del mandatario en torno a todos los temas y además destacaron que Andrés Manuel López Obrador es el mejor Presidente de México, ya que siempre se preocupó por los pobres.

“Todos los días estuve viendo la mañanera del presidente, no me la perdía y no me aburría de verlo, porque estaba informando al Pueblo de México”, señaló la señora, Angelina Matus, de 68 años de edad, quien se dedica a las labores del hogar.

Alrededor de 17 millones 958 mil personas son adultos mayores en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía(Inegi), de estos, 12 millones 231 mil reciben la Pensión del Bienestar por parte de la Secretaría del Bienestar que consiste en un apoyo de 6 mil pesos bimestrales.

Mañaneras, ejercicio propagandístico

De acuerdo con Luis Estrada, director general del Taller de Comunicación Política SPIN, la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, más que un monólogo siempre ha sido un ejercicio propangandístico que le ha funcionado muy bien.

Explicó que cada día fue casi la única actividad pública de parte del presidente y se centró básicamente en informar lo que él quería, porque nunca hubo un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, por ejemplo.

Resaltó que el horario de las conferencias matutinas es un horario bastante complicado, porque generalmente la gente se traslada hacia sus trabajos o los estudiantes a sus actividades escolares.

“Sabemos que el presidente tiene alrededor de 10 millones de seguidores en Facebook, pero en promedio lo ven alrededor de 40 mil personas cada día, nosotros hemos demostrado con datos que nunca la ha visto mucha gente, aunque ellos digan que tienen otros datos”, precisó.

Así fue la primera mañanera en 2018

La primera mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador fue el lunes 3 de diciembre de 2018, en donde estuvo acompañado por integrantes de su gabinete; inició cerca de las 7:30 de la mañana.

El Presidente de México tocó varios temas como la seguridad en el país, su compromiso de no establecer pactos con con la delincuencia organizada durante su gobierno, la posibilidad de abrir Los Pinos a la ciudadanía, la importancia de la relación de México con Estados Unidos y Canadá y el acuerdo para iniciar el proceso de búsqueda y justicia en el caso Ayotzinapa.

Asimismo, también explicó ese día que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atendería el tema de la migración y que el Gobierno de la República ofrecería a los migrantes atención médica y alimentación.

Señaló que desde el sábado primero de diciembre fecha en que tomó posesión estuvo trabajando al iniciar su gobierno como mandatario de México.

“Hoy a las 10 de la mañana voy a firmar un acuerdo para iniciar el proceso de búsqueda en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, como fue un compromiso que hicimos durante la campaña para dar todas las facilidades y que se conozca la verdad”, fueron de las primeras declaraciones del mandatario.

A partir de esta fecha, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encargó de dictar la agenda diaria en su tradicional conferencia, en donde señaló muchas veces que tenía ‘otros datos’ cuando era cuestionado sobre algún tema, especialmente en materia de seguridad.

Asimismo la mañanera estableció un nuevo método para preguntar de parte de los reporteros acreditados, los cuáles tenían que llegar antes de las 6 de la mañana para participar en una tómbola y en donde eran seleccionados quienes podían interrogar al mandatario.