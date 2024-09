Sexenio de AMLO, el de las grandes obras de infraestructura, aunque deja pendientes

El presidente Andrés Manuel López Obrador termina su sexenio la noche de este lunes 30 de septiembre, para dar paso el 1 de octubre a la toma de posesión de la primera presidenta en la historia de México, Claudia Sheinbaum, en una transición “histórica”, tras el triunfo electoral del pasado 2 de junio, cuando más de 36 millones de personas votaron por ella.

Durante el sexenio de López Obrador se tomaron decisiones y se realizaron múltiples cambios en la estructura de gobierno en temas sociales, económicos y políticos, y además se atrajeron casos pendientes de administraciones anteriores como la Guardería ABC y Ayotzinapa, y se crearon nuevos proyectos emblema como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que es parte de la herencia que dejará AMLO a Sheinbaum para este nuevo periodo de la Cuarta Transformación.

Pero no todo fueron logros como ha comunicado diariamente en su conferencia mañanera, también quedarán varios pendientes, de acuerdo con especialistas, políticos, informes y encuestas.

Aunque su balance no es perfecto, quedará en la historia como uno de los presidentes más queridos y aprobados por la población del país, reflejo de la votación para que Morena se consolidara como el partido oficial, no sólo en el Gobierno de México, sino también con una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y actualmente manda en 24 de los 32 estados, parte también de los logros que consiguió con este movimiento.

“Lo que ofrecimos lo estamos cumpliendo, se está trabajando en eso, casi todo, ofrecí 100 compromisos, hay uno o dos que están pendientes, el que tiene que ver con Ayotzinapa y lo que tiene que ver con la descentralización, pero hemos hecho 100 cosas más que no me comprometí y las hicimos”, resaltó López Obrador en su conferencia mañanera del 9 de julio, que después reiteró así como en su Sexto Informe de Gobierno, aunque varios de esos proyectos no se cumplieron al 100% o fallaron en su implementación.

“Andrés Manuel López Obrador deja una lista muy amplia, como las obras de la refinería Dos Bocas, el paso Coatzacoalcos-Salina Cruz, el pleno funcionamiento del Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Quedan pendientes de la administración como el crecimiento económico y el control de la inseguridad pública generada por la violencia organizada, así como el caso de Ayotzinapa”, indicó Alejandro Martínez Serrano, maestro en la Universidad La Salle.

Ayotzinapa

Precisamente este 26 de de septiembre se cumplieron diez años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, investigación que retomó el gobierno de López Obrador, pero hasta ahora, no se tiene conocimiento de lo que sucedió o dónde se encuentran los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

“Se avanzó, pero no como quisiéramos”, aceptó el presidente, mientras informes indican que en el país hay más de 72 mil cuerpos sin identificar en los Servicios Médicos Forenses (Semefos), el 42% rezagados de dos sexenios anteriores, sin que el gobierno les haya restituido el nombre, así como 115 mil desaparecidos, según solicitudes de transparencia obtenidas por Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.

Inseguridad

“La percepción es que el primer gran pendiente del presidente es el tema de seguridad, Culiacán, Michoacán, que va pegado con el segundo: la lucha contra la corrupción”, comentó el maestro Gildardo López, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.

Según una encuesta de Enkoll, realizada del 20 al 22 de septiembre, la inseguridad es el principal problema del país actualmente con un 44%, que sumado al narcotráfico (6%), suman 50% de las personas en México que opinan de esta manera. El segundo lugar lo ocupa la corrupción, con un 18%, en un estudio cara a cara en las viviendas de los mexicanos.

Corrupción, obras y servicios públicos

“El tema de la deuda de Pemex es una bomba de tiempo que debe enfrentar la próxima administración”, afirmó Saul Vazquez Torres, integrante del PRD Estado de México. Fue un absoluto fracaso el Tren Maya, Dos Bocas y los grandes megaproyectos, que se caracterizaron por la corrupción, (y) Segalmex, él mismo lo reconoció, (donde) únicamente se persigue a funcionarios medios”, agregó López.

Obras como el Tren Maya, Tren Interoceánico, Tren Suburbano Lechería-AIFA, Tren Interurbano México-Toluca y programas como la descentralización de las instituciones de gobierno, Segalmex, Insabi, IMSS-Bienestar o el Banco del Bienestar, fracasaron o aún están proceso de completarse en las 32 entidades federativas del país.

“Los mayores pendientes del sexenio se encuentran en la parte de los servicios públicos en la parte de salud, a pesar de que dijo que tenemos un Sistema de Salud Pública como el de Dinamarca, es patente el fracaso que representó el Insabi, reemplazado por el IMSS-Bienestar”, consideró el integrante del PRD.

Relaciones diplomáticas internacionales

Desencuentros. “pausas” y terminación de relaciones con países como Argentina, Israel, Ucrania, Perú, Ecuador, Canadá, Estados Unidos y España, marcaron también el sexenio del mandatario, aunque Vazquez Torres consideró que “tuvo momentos buenos y complejos en el tema de política exterior”, como cuando fue criticado por rescatar a Evo Morales durante el golpe de Estado”, pero “el tiempo le acabó por dar la razón”, aseguró.

“Pero hubo muchas crisis autoinfligidas y la primera de esas se la está dejando en su toma de protesta (de Sheinbaum como presidenta), que es el innecesario distanciamiento con un gobierno de izquierda que debería ser su aliado natural, el de España, con la no invitación al jefe de Estado español, es decir al rey (Felipe VI)”, agregó en también miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

“El presidente olvida que viene la renegociación del T-MEC (Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá) en un año”, añadió el académico de la Universidad Panamericana. “Es una crisis ante la comunidad internacional”, sentenció José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

Programas sociales y economía familiar

“El mayor logro fue el crecimiento del ingreso medio, el aumento de los salarios y el fuerte componente de los programas sociales, la economía, ese crecimiento de los ingresos de las familias mexicanas es lo que hizo que el presidente consolidara una base de seguidores tan leal”, comentó Vazquez Torres.

“Que haya más dinero para el consumo (es un logro), el tema de la repartición de ayudas tanto para adultos mayores, todas las ayudas tienen un buen efecto en la mejora de vida de las personas”, agregó Gildardo López.

De hecho, un estudio de Integralia Consultores, sobre los datos en estos seis años de gobierno, indica que el salario mínimo creció un 121.9%, la inversión privada y extranjera también creció en 20.8 y 31.5%, respectivamente, las reservas de Banxico en un 30.4%, así como un aumento del precio de la mano de obra (+22.5%) y la población económicamente activa (+9.8%)

La economía mexicana no está cerca del sistema de salud de Dinamarca o el nivel del cobro de impuestos de Suiza, como presume AMLO y el SAT, según especialistas, pero reconocen la estabilidad.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que México no cumplirá con la meta de alcanzar un crecimiento promedio de 4% anual durante el primer sexenio, como lo prometió el primer mandatario.

Pero, el Inegi señaló que, sin contar el deterioro económico que dejó la pandemia de Covid-19 en 2020 y el rebote de 5% en el PIB de 2021, este sexenio finalizará con un desempeño de casi 2%. En 2019, la economía nacional cayó -0.10%, al final de 2022 avanzó 3.1%, en 2023 llegó a 3.2% y, para 2024, Banxico proyectó una desaceleración que llevará la cifra a 1.5%, lo que implica un crecimiento medio de 1.92% para todo el sexenio.

Morena

Además de dejarle el “poder absoluto” a Sheinbaum, AMLO instauró su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como el partido oficialista, eliminando del primer lugar a la oposición y partidos históricos como el PRI, PAN y PRD, con un morenista al mando de 24 de los 32 estados del país, actualmente, así como la mayoría de los municipios en casi todos estos.

Comunicación

La implementación de las conferencias mañaneras, criticadas por unos que lo ven como una “apropiación de la comunicación”, y aplaudidas por muchos otros que consideran que es un acto de “libre expresión y una oportunidad para dialogar”, es un espacio que López Obrador usó casi ininterrumpidamente y también dejará como legado a la próxima administración.