En Vivo: Claudia Sheinbaum recibe el Bastón de Mando en el Zócalo de CDMX

Después de que Claudia Sheinbaum rindió protesta como Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos ante el Congreso de la Unión, se trasladó al primer cuadro del Centro Histórico de Ciudad de México, mientras en la plancha del Zócalo inició la programación artística antes de la ceremonia de entrega del Bastón de Mando.

“Es tiempo de mujeres, durante mucho tiempo, las mujeres fuimos anuladas, a muchas nos contaron desde niñas una versión de la historia que nos hacía creer que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres, poco a poco esa visión se ha ido revirtiendo, hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de nuestro país desde diferentes trincheras, también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con ‘a’, porque como nos han enseñado, sólo lo que se nombra, existe”.

“Hoy quiero reconocer a las heroínas de la patria, sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles, que con estas líneas hacemos visibles, a las que con nuestra llegada a la Presidencia y estas palabras hago aparecer: las que lucharon por sueño y lo lograron, las que lucharon y no lo lograron, llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron, llegan las que han tenido que callar y gritaron a solas, llegan las indígenas, las trabajadores del hogar que les dijeron que la escuela no era para niñas, llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes, a las mujeres anónimas, las heroínas anónimas, que desde su hogar, las calles o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento”.

“Llegan ellas, todas ellas que nos pensaron libres y felices (...) Gobernaré para todos y todas, pondré mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria”, sentenció, en su discurso de la toma de posesión, tras tomar protesta del Gobierno de México, como la primera presidenta del país.

Al llegar a Palacio Nacional, la presidenta tiene una salutación individual a Jefes de Estado en despacho presidencial, además de realizar la toma de protesta del Gabinete Legal y la toma de la fotografía oficial en el Patio de Honor, realiza un almuerzo con invitados internacionales que asistieron a su toma de posesión en el Salón de Tesorería.

Al finalizar, Sheinbaum saldrá del Palacio Nacional por la Puerta de Honor al Zócalo de CDMX, donde será recibida en el templete por una Comitiva de cinco mujeres autoridades indígenas y afromexianas para la ceremonia con los 70 pueblos donde se realiza la entrega del Bastón de Mando.