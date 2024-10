Deleznable: Sheinbaum califica críticas a la participación de Ifigenia Martínez el 1 de octubre

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “deleznable” las críticas sobre la participación de la diputada Ifigenia Martínez en su toma de protesta el pasado 1 de octubre en el Congreso de la Unión, después de su muerte el fin de semana pasado.

“Comento porque realmente es, no sé ni como calificarlo, no tengo palabras, pero es deleznable, esta idea de que nosotros sacamos a Ifigenia para que pudiera participar en el evento, tuvieron que salir sus nietos a aclarar el tema, Ifigenia estaba delicada de Salud, me lo informaron en su momento y yo le dije a los familiares que si no era necesario que fuera, no queríamos exponerla”, comentó

“Pero ella tenía muchos deseos, mucha ilusión de poder asistir el 1 de octubre, entonces fue una decisión de ella de asistir”, agregó, durante Las Mañaneras del Pueblo de este lunes 7 de octubre, desde Palacio Nacional. La mandataria nacional también mandó un mensaje a los críticos para que “ya que serenen sus ánimos, es increíble, es este conservadurismo que llega a niveles ahora sí que el León cree que todos son de su condición”.

¿Qué sucedió?

El sábado 5 de octubre falleció la maestra Ifigenia Martínez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a pocos días de encabezar la ceremonia de toma de protesta de Sheinbaum como presidenta. La propia presidenta confirmó la noticia por medio de un mensaje en sus redes sociales, donde resaltó la trayectoria de la política de 94 años, a quien mencionó como “una mujer consecuente y de convicciones”.

Toma de protesta

Cuando la maestra intentó tomar su lugar en la Mesa Directiva tuvo dificultades para guardar el equilibrio e incluso pronunció: “híjole, apenas me detengo”, en ese momento. Después, en la ceremonia se le dificultó sostener la Banda Presidencial, y sólo pronunció un par de frases cortas ante el micrófono, pero ya daba visos de su delicado estado de salud.

Según declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña posterior a la ceremonia de toma de protesta, la maestra estuvo hospitalizada previo a la sesión solemne, pero no se especificó cuánto tiempo ni la gravedad de su padecimiento.

Las primeras versiones de pésame en redes indican que el fallecimiento de Ifigenia Martínez se debió a complicaciones en su salud, derivadas de su avanzada edad. Se indicó que el fallecimiento ocurrió al lado de su familia y en paz, por lo que, a reserva de lo que indique el parte médico, todo parece apuntar a que se trató de un fallecimiento por causas naturales.