“Soy inocente, no soy el Z40″: Miguel Ángel Treviño Morales pide que no lo extraditen

Ante una posible extradición a Estados Unidos, Miguel Ángel Treviño Morales, preso desde 2013 en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro en Tepic, Nayarit, solicitó públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum que no sea entregado a la justicia norteamericana, ya que sería un acto “incongruente e ilegal”, debido a que existe un homónimo con el mismo nombre y quien en realidad es el ‘Z40′, líder de Los Zetas.

“Nos tomó once años demostrar que no soy el ‘Z40′ y esta es una verdad legal establecida”, dijo Treviño Morales, a través de una carta pública; asimismo sus abogados aseguran que existen sentencias judiciales irrevocables que confirman que no es el líder criminal señalado.

De acuerdo con pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR), se tiene la confirmación de que existe otra persona llamada Miguel Ángel Treviño, conocido con el alias mencionado. Además varios testigos protegidos que conocieron al verdadero líder criminal han señalado que Treviño Morales no es esa persona, describiendo características físicas que no coinciden con las del acusado.

¿El ‘Z40′ está detenido en Texas?, esto es lo que se sabe

Miguel Ángel Treviño Morales dijo ser empresario agropecuario y haber sido confundido por las autoridades de México y Estados Unidos con un líder criminal, cuando fue detenido hace 11 años.

“Desde el día de la detención de mi defendido, el 15 de julio de 2013, la narrativa oficial ha establecido incorrectamente que el señor Treviño Morales es la persona conocida como el ‘Z-40′. Esta afirmación es profundamente inexacta y carece de fundamento legal”, dijo el abogado Sergio Arturo Ramírez Muñoz.

En el proceso penal 02/2008 del Juzgado Décimo de Distrito en Tamaulipas, Treviño Morales fue absuelto de los cargos, aunque las mismas pruebas y fotografías fueron usadas en la petición de extradición de Estados Unidos. Dicho país alega que las más de 10 toneladas de droga decomisadas en Altamira en 2007 estaban destinadas a su territorio.

Los abogados de Treviño Morales afirman que hay dos argumentos clave para negar la extradición: Esta persona ya fue juzgada por los mismos hechos y además no es el ciudadano solicitado. Estos puntos están contemplados en la Ley de Extradición y en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.

Finalmente, la defensa destacó que en Estados Unidos existe un registro de una persona llamada Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z40′, actualmente detenida en el condado de Bexar, Texas.

No obstante, el Departamento de Estado estadounidense ha ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura del líder criminal.

¿Quién es el ‘Z40′?

Miguel Ángel Treviño Morales, nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero sus padres (Rodolfo Treviño y María Arcelia Morales) emigraron a Dallas, Texas, junto a sus 13 hermanos, donde comenzó a delinquir, se dice que inició como mensajero y lavador de carros, hasta llegar a ser el Líder de Los Zetas.

Fue pionero en cobrar derecho de piso, desmembrar cuerpos y colocar a sus adversarios en tambos de ácido o derritiéndolos en aceite, para borrar evidencia.

Tras la detención de Miguel Ángel, su hermano Óscar Omar Treviño Morales, El ‘Z-42′, tomó su lugar, sin embargo, fue detenido el 4 de marzo del 2015 en San Pedro Garza García, Nuevo León.