Estos son los beneficios propuestos por Sheinbaum para los repartidores y choferes de apps

Marath Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), presentó la iniciativa de reforma donde se regulará el trabajo para choferes y repartidores de aplicaciones telefónicas, con un nuevo régimen, donde se establecerá un modelo de subordinación discontinua, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Reforma a la Ley Federal del Trabajo sobre trabajo en plataformas digitales contempla a cerca de 658 mil personas que están empleadas a través de estas aplicaciones, según datos de la Administración Tributaria.

De este grupo, alrededor de 271 mil logran ingresos equivalentes o superiores a un salario mínimo mensual, dato que permite, según el Gobierno de México, tener una estimación respecto al número de personas que pueden tener su fuente de ingresos principal o única, en este tipo de empleos.

“Se va a hacer todos los procesos para que estos días pueda ser presentada en la Cámara de Diputados”, explicó Bolaños, después de que Sheinbaum Pardo firmó la iniciativa de reforma, propuesta dentro de sus 100 compromisos del segundo piso dela Cuarta Transformación.

“Son 658 mil que están vinculados con las plataformas (...) Las contrataciones de estas personas por empresas transnacionales generaron una forma de incorporar a los trabajadores que no tienen nada que ver con la Ley del Trabajo, con una forma de no reconocer las obligaciones que tienen como empleadores (...) Estamos mejorando la vida de los trabajadores repartidores de México, no puede haber un esquema de trabajo que esté dentro de la ley”, indicó Sheinbaum Pardo.

Antecedente

“Desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se inició el diálogo con las principales empresas, organizaciones de trabajadores con la finalidad de tener una propuesta en reconocimiento de ellos”, recordó Martah Bolaños, al mencionar que entre noviembre de 2021 y octubre de 2024 se realizaron 30 reuniones de trabajo con los involucrados.

Estos son los puntos que establece la reforma

Se añade un capítulo ala Ley Federal del Trabajo para regular el trabajo en plataformas para choferes y repartidores.

para regular el trabajo en plataformas para choferes y repartidores. Se establece la creación de un régimen transitorio para que el IMSS implemente un piloto de caracter obligatorio para las empresas

implemente un piloto de caracter obligatorio para las empresas Las personas trabajadores seguirán escogiendo sus horarios de trabajo y las plataformas en las que trabajarán

Se reconoce la subordinación discontinua y acotada al tiempo efectivamente trabajada, por lo que no habrá cambio en el modelo de negocio

Este reglamento formará parte del contrato de trabajo, con lo que habrá más claridad para los trabajadores de los mecanimos de asignación

Se otorgará Seguro Social a las personas que generen más del salario mínimo y tendrán derechos a créditos del Infonavit ,

a las personas que generen más del salario mínimo y tendrán derechos a créditos del , Tendrán seguro contra accidentes de trabajo todas las personas sin importar los ingresos que tengan

Se establecen reglas para la desconexión con o si responsabilidad para las plataformas para los casos graves podrá ser inmediata con al menos tres días

con o si responsabilidad para las plataformas para los casos graves podrá ser inmediata con al menos tres días Habrá mecanismos de revisión gestionados por personas y no por algortimos o computadoras

Habrá perspectiva de género , incluyendo protocolos especializados para la atención de casos de acoso, hostigamiento o similares

, incluyendo protocolos especializados para la atención de casos de Tendrán derecho a pago de utilidades

Facilidades en el IMSS

Se crearán reglas específicas para el trabajo de plataformas digitales, incluyendo un programa piloto obligatorio para las plataformas de 180 días

Alta en el IMSS a inicios de mes sin pago, con ajustes y pago a final de mes

a inicios de mes sin pago, con ajustes y pago a final de mes Se generarán registros patronales a nivel nacional para cada una de las plataformas

para cada una de las plataformas En caso de accidentes de trabajo, la plataforma cubrirá el aseguramiento

En caso de no alcanzar el salario mínimo, los trabajadores podrán optar por su aseguramiento en el régimen de personas trabajadoras independientes

“Por una parte, las personas trabajadores de plataformas digitales, durante el tiempo efectivamente trabajado tendrán protección contra accidentes en el IMSS, durante cada viaje, servicio o tarea asignada, mientras que las personas que generen ingresos sobre el salario mínimo mensual tendrán todos los derechos establecidos por la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social”, sentenció Bolaños.