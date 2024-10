Sheinbaum sobre notificación de Nancy Juárez: que Harvard opine sobre el QR que no abrió

La presidenta Claudia Sheinbaum relató que recibieron la notificación de la jueza Nancy Juárez, quien aceptó un amparo para la eliminación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), pero al intentar abrirla, el QR que se encontraba dentro del documento no funcionaba.

“Aquí está el texto del notario, se puede hacer público, está notificado que la notificación no abre. A ver que Harvard nos diga que opinan que el QR no se abrió”, bromeó Sheinbaum Pardo, durante La Mañanera del Pueblo de este miércoles 22 de octubre en Palacio Nacional.

“Esta está muy bueno, también, se los voy a relatar: llega una notificación a la Consejería Jurídica, esa notificación, viene un texto, después dice ‘véase la notificación en este QR’, ahora a ver, enséñales el QR, es que está interesante”, explicó la presidenta.

La mandataria nacional informó que Ernestina Godoy, titular de la Consejería de la Judicatura Federal, le pidió al notario número 176 que certifcara que el QR que llegó no lleva a ningún lado.

“El QR ha sido eliminado, entonces ayer la consejera jurídica Ernestina Godoy le pidió a un notario, 176, para que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado, tanto que han estado diciendo de la notificación, la notificación viene en un QR, pero no lleva a ningún lado, no hay notificación, entonces llama a un notario para que certifique que no hemos sido notificados porque no dice nada”, agregó.

¿Qué hizo la jueza Nancy Juárez?

El pasado 17 de octubre, Nancy Juárez Salas, jueza del juzgado Décimo Noveno de Distrito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, ordenó a la presidenta y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López González, que eliminen el decreto respecto a la reforma judicial que se publicó el 15 de septiembre.

La juez estableció un plazo de 24 horas una vez que Sheinbaum Pardo sea notificada para que se elimine la publicación, esto luego de resolver el amparo 823/2024, el que se interpuso al considerar que la presidencia ignoró la suspensión provisional que ordenó que no se continuara con el proceso.

Si la orden de la juez no se cumple, aseguró Juárez, se dará aviso al Ministerio Público de la Federación, como se establece en la Ley de Amparo, misma que contemple una sanción de tres a nueve años de cárcel o la destitución del cargo.

¿Qué pasó en Harvard?

Durante evento celebrado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, varios de los asistentes se rieron ante la exposición de los requisitos para postularse a juez y magistrado con la nueva reforma judicial.

“Va a ser un ejemplo al mundo, aunque en Harvard digan otra cosa la elección del Poder Judicial va a ser un ejemplo porque es el pueblo decidiendo. A mi me toca defender a mi pueblo, a mi país, a mi patria y a todos los mexicanos”, contestó la presidenta, después de conocer esta noticia, la cual puso como ejemplo ahora que la notificación no llegó.