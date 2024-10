Prohibición de vapeadores aceleró el mercado negro, pero ¿qué pasa con las bolsas de nicotina?

Manifestantes pro vapeo protestaron afuera de la Cámara de Diputados para exigir que no se prohíba el uso de estos objetos

Aunque el gobierno federal buscar prohibir la comercialización de vapeadores para terminar con el problema, especialistas señalan que esta no es la solución, sino que debe regularse el mercado negro en el que participan grandes grupos del crimen organizado porque significa ganancias anuales de cinco mil millones de pesos.

En entrevista con Publimetro, el periodista e investigador Óscar Balmen, señaló que el mercado de vapeadores se divide entre cuatro cárteles: Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, del Noreste y Unión Tepito; además indicó que actualmente hay 500 mil jóvenes que vapean porque lo consideran kool.

Destacó que los vapeadores surgieron en China en el año 2005 como una alternativa ante el cigarro; sin embargo, ahora contienen metales cancerígenos e incluso arsénico, plomo y mercurio, materiales altamente dañinos para la salud.

Grupos criminales dependen ahora de mercados emergentes

El especialista en seguridad explicó que ahora los grupos criminales dependen de los llamados mercados emergentes —entre los que se encuentran los vapeadores—, aunque sin dejar de lado los sectores que les dejan grandes ganancias: tráfico de migrantes, tráfico de sustancias ilícitas y comercialización ilegal de armas.

“De acuerdo con nuestras investigaciones, en Sinaloa ‘Los Chapitos’ controlan todo el mercado de vapeadores a nivel estatal, el cual se disputan con CJNG y el Cártel del Noreste, mientras que en la Ciudad de México, el mercado está controlado por la Unión Tepito”, explicó.

Resaltó que por ejemplo el mercado del fentanilo, significa grandes ganancias para los grupos criminales de 20 mil millones de pesos anuales, pero la comercialización de vapeadores está dejando ganancias cada año de cinco mil millones de pesos, por lo que no es un mercado menor.

¿Qué ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum?

Hace algunos días, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre la reforma que prohibiría los vapeadores, de la cual señaló que se podría aprobar a finales de año, esto lo dijo durante la conferencia del pueblo del pasado 21 de octubre.

“Está en proceso la aprobación de la prohibición de vapeadores. Esperamos que este mismo año salgan todas las reformas que se presentaron el pasado 5 de febrero. Hay algunas que se están revisando pero no cambia la esencia de lo que se presentó, ahí está la de vapeadores, esa reforma tiene que pasar”, dijo la mandataria.

A principios de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma para prohibir y sancionar la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.

Sólo el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano se manifestó contra el dictamen, al rechazar el enfoque prohibicionista y llamar a la regulación de los vapeadores.

Prohibición no es la solución al problema

Sobre esta iniciativa, Óscar Balmen, consideró que no es la solución al problema, porque seguirá existiendo un mercado negro de vapeadores que se continuarán comercializando, lo que debe hacerse desde su punto de vista es regular la venta de estos productos, como se hace con el alcohol y que se paguen impuestos por su consumo.

“Si se aprueba esta iniciativa todo le va a quedar al mercado negro, estamos impulsando diversas organizaciones que no vayamos a la prohibición total porque eso no ha funcionado, por decreto la gente no va a dejar de vapear, vayamos a la regulación del mercado y que estos productos paguen impuestos, los cuáles pueden ser destinados programas de salud pública”, resaltó.

¿Qué son los vapeadores y cuál es la diferencia con las bolsas de nicotina?

Hay un nuevo producto que llegó al mercado, se trata de las bolsas de nicotina, las cuáles irrumpieron en el mercado estadounidense hace aproximadamente dos años y en México ya se pueden conseguir en tiendas de conveniencia, las cuales no contienen tabaco, son libres de humo y con una amplia variedad de sabores, su consumo es oral colocando sólo una bolsa cada vez en la boca.

Las bolsas de nicotina están dirigidas, advirtió Maximiliano Cárdenas, coordinador jurídico de Salud Justa Mx, a la población adolescente, pese a que se trata de un producto completamente adictivo que no tiene leyendas de advertencia, se publicita en establecimientos comerciales y está al alcance de todos.

Es un producto al que le han añadido cuatro saborizantes, de los que tampoco se informa nada, y se diseña para impactar un mercado de personas menores de edad; su forma de consumo es meterlo a la boca, pero no hay ninguna advertencia de qué pasaría si la bolsa llega a romperse y se tiene contacto directo con el producto mediante la mucosa oral.

Los vapeadores tampoco contienen tabaco, no son libres de humo y ofrecen distintas opciones de sabor; los usuarios consumen el vapor que se produce al calentar el líquido pueden o no contener nicotina, y la concentración de esta se mide en miligramos por mililitro de líquido.

Por ejemplo, un cartucho con un 5% de sal de nicotina puede contener entre 30 y 50 miligramos de nicotina, lo que equivale a la cantidad de uno a tres paquetes de cigarrillos; en cuanto a las bolsas de nicotina, la intensidad de sus efectos estimulantes depende de la dosis de nicotina que contengan.