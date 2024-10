Ministra Margarita Ríos Farjat renuncia a la SCJN: ¿Por qué no aceptará la pensión?

La Ministra Margarita Ríos Farjat anunció su renuncia este miércoles 30 de octubre de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), y aseguró que no aceptará la pensión que por derecho le pertenece.

Ríos Farjat emitió un comunicado para anunciar la decisión de dejar su cargo apegándose a los derechos que considera son violados con la nueva reforma constitucional a la cual considera “disyuntiva e impropia”.

Margarita Ríos Farjat dejará su cargo hasta 2025

Margarita Ríos Farjat decidió imponer su renuncia a la SCJN debido a la presión del gobierno por una nueva reforma, aunque el cargo lo dejará hasta el año entrante, es decir, terminará su gestión hasta el 31 de agosto del 2025.

La Ministra mencionó que “respetuosamente dejará su cargo debido a que el régimen de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, nos requiere renunciar con efectos del año entrante”...

¿Por qué renunció Margarita Ríos Farjat a su cargo en la SCJN?

Margarita Ríos Farjat dejará su cargo con efectos del año entrante debido a que la nueva reforma implica que solo se harán acreedores a la pensión si es que renuncian a su cargo antes de los 15 años, algo que considera " extraño”.

“El artículo 96 constitucional decía que deberíamos integrar la Corte por quince años, y solo podríamos ser removidos por juicio político y al término seríamos acreedores de una pensión vitalicia, pero la nueva reforma dice que ‘los que no concluyamos el cargo por no postularse o no haber sido elegido por el pueblo, no tendrán una pensión salvo que presenten una renuncia al cargo antes del cierre de la convocatoria’”, dijo la Ministra

y agregó: “La reforma impone una disyuntiva: si presentamos una renuncia, seguiremos preservando nuestros derechos, pero si no renunciamos, perdemos beneficios, por lo que, viendo lo establecido, y que podré seguir en mi cargo uno meses más, presento mi renuncia”.

Margarita Ríos Farjat dejó en claro que su renuncia es para mantener sus derechos laborales, que van desde pensiones, hasta vales, entre otros, esto debido a que si no renunciaba y terminaba su gestión, “iba a perder estos beneficios”.

¿Por qué no aceptará Margarita Ríos Farjat la pensión de la SCJN?

Margarita Ríos Farjat dejará su cargo el 31 de agosto del 2025 tras su renuncia, por lo que deberá recibir “un haber por retiro”, algo que decidió rechazar, hecho que confirmó en el comunicado que emitió:

“Para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal, opto por no aceptar la pensión mensual a la que tengo derecho. Retornaré ese dinero y sin apego a la Tesorería de la Federación, si es que no logro donarlo a niños y niñas en situación de vulnerabilidad”, dijo la Ministra tras renuncia a la SCJN.