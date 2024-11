Agradezco a Sheinbaum elegir una pieza artesanal y no de marca famosa: Claudia Vázquez Aquino

Claudia Vázquez Aquino, encargada del bordado del vestido que usó la doctora Claudia Sheinbaum, durante su toma de protesta el pasado 1 de octubre como presidenta, le agradece la elección una pieza de una artesana “desconocida, de un emprendimiento pequeño” y no de una marca famosa o con cualquier otro intermediario.

Para la artesana, originaria de Santa María Xadani, Oaxaca, esta prenda única diseñada y confeccionada personalmente por ella con aguja y tejida con un gancho, tiene su toque personal porque tuvo la libertad de elegir cómo serían los trazos y bordados, que dieron como resultado el diseño que acompañó a Sheinbaum como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Publimetro tuvo la oportunidad de conversar con Vázquez Aquino, quien se dijo “emocionada” por todo lo que ha sucedido después de hacerse público su nombre, tras ver a la mandataria nacional con su vestido por televisión, luego del arduo trabajo de cuatro días casi sin comer o dormir, ante la llegada de nuevos clientes de todas partes del mundo que preguntan por su trabajo, que ahora la mantendrá ocupada hasta 2025.

¿Cómo fue el acercamiento para ser elegida en el bordado de este vestido?

— El primer acercamiento se dio en agosto de 2023, a raíz de que participé en un evento en el Zócalo de Ciudad de México (Fiesta de Culturas Indígenas), así se llama esta expo venta. Ahí llegó una persona a buscar opciones de textiles, recuerdo que me tocó en una esquinita cerca del escenario donde había música con mucho ruido y casi no llegaba a la gente. Esa persona empezó a preguntarme si yo era productora, todo lo que lo que un cliente normalmente pregunta, me pidió mi número de contacto y después se comunicó por unas piezas que que vio en ese evento y compró muchas piezas para su uso personal, pero también piezas que la doctora usó mucho como precandidata

— Normalmente hago un servicio de postventa con mis clientes, les mando mensaje si todo bien con las tallas o si requieren algún cambio, entonces a principios de septiembre me contactó esa misma persona (identidad que guarda para sí misma), me explicó que algunas de las piezas fueron para ella (Claudia Sheinbaum) fue cuando me hicieron la invitación de participar en una propuesta de bordado de mi región y acepté de inmediato sin importarme los detalles

¿Cómo fue el proceso para la propuesta del diseño del bordado?

— Entiendo que existe un protocolo, la persona me empezó a decir que ya tenían un diseño de este de vestido y que lo que querían era el bordado sobre estas telas, me dieron a entender que había más propuestas (luego) me pidieron una descripción de quién soy, de dónde soy, porque la presidenta quería conocerme más, así fue el proceso en general

— El punto importante fue que me dejaron libres las opciones de mi bordado, lo único que me dijeron es que hiciera lo que yo sé hacer, que quedaba en mis manos los colores, el diseño del boceto, obviamente en la plática me hacían partícipe con respecto al al diseño, me preguntaban detalles de la flor, si de ese lado estaba bien, estuvimos mucho trabajando en equipo

¿Qué sentiste al saber que tu bordado fue el elegido por la presidenta?

— Probablemente quedaba mi diseño del bordado, probablemente no, eso lo iba a saber hasta el 1 de octubre, pero todo se adelantó porque salió una carpeta informativa donde venían mis datos, a mí me avisaron el 30 de septiembre y me dijeron que me preparara, no supe a qué se referían, pero me puse en la televisión a esperar que dieran a las 11:00 de la mañana para corroborar porque todo podía pasar, no podía como adelantarme a decir algo, todavía tenía yo como esa (sensación de) duda, pero gracias a Dios eligieron el bordado que hice, la verdad sentí muchísima emoción, todo este trabajado que he realizado durante toda mi vida, he luchado tanto, trabajado tanto, he pedido una oportunidad de demostrar lo que sé hacer y me siento muy agradecida que llegó en el momento adecuado

¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer el bordado del vestido?

— El tiempo de elaboración fueron exactamente cuatro días, el primer día fue exclusivamente para el diseño del boceto flora, realmente es como el tiempo más tardado, el bordado es más rápido, a partir del segundo y tercer día me dediqué a bordar, fueron más de 24 horas seguidas, lo hice de esa manera porque era la emoción, no había sueño, incluso me obligaba a comer, me obligue a dormir porque empezaba a las 7:00 de la mañana y terminaba a las 3:00 de la mañana (del otro día), no había como una presión (del equipo) realmente lo que yo quería era concentrarme en la creación, ya en el cuarto día ya fueron los ajustes del planchado de preparar el lienzo, de llevarlo a la paquetería, para después le hicieran la hechura

(Claudia Vázquez Aquino no ha tenido la oportunidad de hablar personalmente con la presidenta Claudia Sheinbaum) ¿Qué le dirías si tuvieras de frente a la presidenta?

— Entiendo esa parte también sé que tiene una agenda muy completa y yo creo que llegará ese momento (algún día). Le agradecería muchísimo por haber considerado usar una pieza artesanal y sobre todo directamente con una artesana, lamentablemente hemos estado como siempre detrás de alguien, siempre hay un intermediario, depende de cada situación, agradecerle a la doctora que no haya considerado usar una pieza de una marca famosa, ni siquiera reconocida, porque pues somos un emprendimiento muy pequeño, solamente nos conocían nuestras clientas, no creo hablar no nada más por mí, sino habló también en nombre de muchísimas artesanas que han pasado por la misma situación que yo, que nos agarre de las manos y seguir abriendo oportunidades para las artesanas mujeres. Y le agradecería más que nada también proteger todos estos textiles de la piratería, que el plagio también ha absorbido un poquito

¿Cambió algo en tu vida después de que se hizo público tu nombre?

— Sí, sí cambió algo con respecto al número de clientes y agradezco mucho las oportunidades, ustedes como medios de comunicación juegan un papel muy importante para un artesano, es por eso que les agradecemos a todos por considerar permitirnos un pequeño espacio o el tiempo que fuera. He recibido llamadas de felicitaciones de personas que viven en otros países, de mis paisanos de Juchitán, creo que esto nos va a ayudar, no nada más a mí sino van a voltear a ver no sólo los lugares bonitos o la comida de Oaxaca, sino a las artesanas que que vivimos en pueblitos tan lejos que a veces no podemos bajar a la capital. Ahorita ya tenemos trabajo agendado hasta 2025.