¿Cuáles son los retos que habrá de enfrentar Jorge Romero al frente del PAN?

En voz del propio Jorge Romero, quien encabezará la dirigencia del PAN por los próximos tres años, los retos al frente del blanquiazul son: reconstruir al organismo político para convertirse en una alternativa real frente al actual gobierno federal y recuperar la confianza ciudadana.

De acuerdo con el analista político, Patricio Morelos, el PAN debe definir en lo inmediato si continúa su alianza con el PRI, renovar liderazgos y reconectar con los votantes, lo anterior fue expuesto en entrevista para Eje Central.

En tanto, en una plática sostenida con El Universal, el nuevo dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero señaló que su partido será una oposición inteligente.

“Por una sola vez, por una sola ocasión, convoca el PAN al diálogo con este gobierno, por la gente, por el país, y para intentar tener un diálogo del cual surjan soluciones para la gente, no entre partidos o entre fuerzas políticas. Ya si ellos nos quieren dejar con la mano extendida, allá ellos, o allá ellas, nada más que el día de mañana no digan que el PAN solo sabe estar en contra, que solo es rijoso, que para todo nos oponemos, que nada proponemos”, indicó.

¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo?

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al triunfo de Jorge Romero como nuevo dirigente nacional del PAN.

La mandataria aseguró que conoce bien a Jorge Romero desde que ella fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, debido a que él está al frente de un esquema de corrupción en la alcaldía Benito Juárez, el denominado Cártel Inmobiliario.

La mandataria incluso ironizó con que en realidad el partido no tuvo una modificación en la dirigencia nacional al mencionar: “Así que digan que el PAN tuvo un gran cambio en su dirigencia, pues no verdad”.

Al respecto, el nuevo dirigente panista respondió lo siguiente:

“Vamos a ser una oposición más inteligente, se los aseguro, siempre vamos a responder, como estamos ahorita respondiendo, pero si creen que ahora todo mi día va a girar en torno a contestar lo que ella (la presidenta) dijo sobre mí están mal”, remarcó.

Sin embargo, aceptó que lo bueno de ser señalado este lunes en la Mañanera del Pueblo por la presidenta Claudia Sheinbaum es que ella, ya lo tiene en su cabeza y va a seguir hablando de él.

“Si yo soy el líder de ese cártel imaginario, ¿por qué no ha procedido contra mí? Si no lo hicieron es porque no pudieron, a mi no me protegen estos gobiernos”.