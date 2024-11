México envía nota diplomática a Ken Salazar por criticar “abrazos, no balazos”

Salazar afirmó que AMLO cerró la puerta a inversiones por más de 32 millones de dólares, porque no quería que esa inversión llegara a México Foto: @USAmbMex

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México, esto con motivo de las declaraciones del embajador Ken Salazar durante la conferencia de prensa que tuvo lugar este miércoles 13 de noviembre, en donde criticó la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador, popularmente conocida como “abrazos, no balazos”.

“En la nota, México manifestó su extrañamiento por los mensajes emitidos por el actual embajador de Estados Unidos en nuestro país”.

En una conferencia de prensa, Salazar afirmó que López Obrador se negó a recibir ayuda del gobierno estadounidense para fortalecer las relaciones diplomáticas en temas de seguridad.

“Abrazos, no balazos” solo es para prevención

También dijo que el concepto de “abrazos, no balazos” fue un fracaso, así como la austeridad republicana en seguridad, pues las policías buscaron en la ilegalidad conseguir ingresos extras y poder sobrevivir.

Mientras que los “abrazos, no balazos” como concepto de prevención puede funcionar, pero no es suficiente para acabar con la violencia si el Estado de derecho no se cumple.

“Tiene que haber una seguridad profunda como socios. Desafortunadamente, esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir apoyo de Estados Unidos”.

De acuerdo con el embajador, la ayuda consistía en inversiones económicas para fortalecer la seguridad y poner freno a las actividades del crimen organizado que afecta a ambas naciones, como es el caso de la actividad ilegal en torno al fentanilo.

“Cerró la puerta a inversiones por más de 32 millones de dólares, porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad. El pueblo de México, empresarios, miembros de la prensa, los que trabajan en las esquinas de las calles no viven la seguridad, eso se tiene que ver muy claramente que es un problema muy grave de México”, criticó Salazar.