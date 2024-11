Jorge Álvarez Máynez quiere ser líder de Movimiento Ciudadano a nivel nacional

Jorge Álvarez Máynez se registró formalmente como candidato para participar en la elección de coordinador (presidente) nacional de Movimiento Ciudadano (MC) que se realizará el próximo jueves 5 de diciembre, en reemplazo del actual dirigente Dante Delgado.

Este martes al mediodía, en la sede nacional de MC, expuso sus intenciones de liderar el rumbo del movimiento, tras declarar en junio que aún no había decidido su camino después de no lograr la Presidencia de México.

“Movimiento Ciudadano vive su momento de mayor fuera en la historia y eso no se podría explicar sin la decisión que hace doce años un grupo de ciudadanos libres de Jalisco tomaron “, dijo Álvarez Máynez en conferencia de prensa.

¿Qué dijo el excandidato de MC a la Presidencia después de su derrota?

“No lo tengo todavía definido, no lo he platicado, la verdad es que no es algo que haya platicado con las personas que en su momento debería, empezando por un lado por la familia, por el equipo, y por otro lado por quien en este momento ocupa la coordinación”, comentó.

“Yo lo he dicho: Movimiento Ciudadano tiene un dirigente estatutariamente electo hasta diciembre, y hay que respetar también esos plazos y tiempos, hay mucho trabajo por hacer, y yo soy una gente que se forma más en la lógica de los encargos que de los cargos”, agregó el 22 de junio pasado durante el Consejo Nacional de MC.

¿Quiénes más compiten?

Aunque en la teoría, Álvarez Máynez parte como favorito, puede competir con la diputada federal Laura Ballesteros, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas y la también legisladora y excandidata presidencial, Patricia Mercado.

Este martes se abrió formalmente el registro para los candidatos a ocupar cargos de dirección de MC, una decisión que tomarán los integrantes de los órganos colegiados el 5 de diciembre en la Quinta Convención Nacional Democrática.

En este encuentro, los emecistas con derecho a voto seleccionarán entre los candidatos a ocupar cargos de los órganos nacionales de Dirección y Control del partido, así como el o la coordinadora de la Comisión Operativa Nacional, órgano que ejerce la representación política y legal del partido.