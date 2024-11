Sheinbaum resalta crecimiento de PIB en México: decían que no era real, pero la economía estará bien

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la economía mexicana está bien, “va a estar bien”, aunque no solamente en cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), después de conocerse que México, entre los países de la OCDE, creció 1.3% a nivel mundial.

“Decían que era exagerado el crecimiento económico, que el paquete presupuestal no era real y otros más, pero la economía mexicana está bien, va a estar bien, no solamente creciendo, el PIB es un indicador, pero no es suficiente para hablar de toda la economía. Queremos que haya crecimiento pero distribución”, comentó Sheinbaum Pardo, a pregunta expresa de Publimetro, durante La Mañanera del Pueblo.

El PIB en los países de la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anunció que el PIB de los países integrantes aumentó un 0.5% en el tercer trimestre, con una ligera alza respecto al 0.4% en cada uno de los dos primeros.

Entre los países del G7, el crecimiento económico se mantuvo sin cambios en el 0.5%, aunque con diferencias entre sus miembros, ya que en Estados Unidos sigue su progresión sin cambios en el 0.7%, mientras que subió en Francia al 0.4% desde el 0.2% en el segundo trimestre, gracias sobre todo al efecto de los Juegos Olímpicos de París.

También hubo un incremento en Alemania, del 0.3%, frente a la contracción del 0.2% en el segundo trimestre. En cambio, se ralentizó el ascenso del PIB en Japón y Canadá (en ambos casos se pasó del 0.5% en el segundo trimestre al 0.2% en el tercero), así como en Reino Unido (del 0,5 al 0,1 %) y en Italia (del 0,2 al 0,0 %).

Entre los demás miembros de la OCDE, los mayores incrementos trimestrales tuvieron lugar en Irlanda (2.0%), México (1.3%) y Lituania (1.0%), mientras que en el otro extremo, los mayores descensos ocurrieron en Hungría (-0.7%), Letonia (-0.4%) y Suecia (-0.1%), detalló en su comunicado.

En Europa, España registró una subida del PIB del 0.8% en el tercer trimestre, según los datos presentados a finales de octubre por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El crecimiento interanual del PIB en el conjunto de países de la OCDE fue del 1.7% en el tercer trimestre, una décima más que tres meses antes. Entre las economías del G7, destaca el incremento interanual de EE. UU. (2.7%), mientras que Alemania sufrió el mayor descenso (-0.2%)