Siete de cada 10 mujeres son víctimas de violencia, y hasta 80% lo padece en silencio

Siete de cada 10 mujeres señalaron ser víctimas de violencia durante alguna etapa de su vida, de las cuales 40% dijeron que el victimario resultó ser su pareja; sin embargo, lo más preocupante es la violencia psicológica que las mujeres padecen en completo silencio y que las reduce, ya que se estima llega hasta 80%.

Según organizaciones, la violencia psicológica es la más frecuente de las agresiones contras las mujeres, con 39%, seguida de la violencia física con 31% y la violencia sexual con 30%, lo anterior de acuerdo con el Índice de Paz México 2023, y todas estas formas de maltrato se encuentran normalizadas e incluso hay quienes las romantizan con expresiones como: ‘te pega porque te quiere’, o ‘es tu marido y le debes respeto’

Al abundar sobre el tema, María Elena Esparza Guevara, fundadora de Ola Violeta A.C, organización que combate el feminicidio emocional, esta situación de violencia se da por una serie de factores que incluyen las brechas informativas respecto de qué constituye una agresión de este tipo, la normalización de conductas violentas y la dificultad para probar este delito ante la autoridad.

“Si tomamos los datos de la más reciente ENDIREH, hablamos de 18 millones 266 mil 400 víctimas de violencia psicológica de género, la más invisibilizada, sutil y difícil no sólo de detectar sino de denunciar ante la autoridad”, manifestó.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también conocido como Día Naranja, resaltó que son necesarias acciones contundentes, ya que a seis años de las metas de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hay avances, pero también muchos pendientes que toca supervisarlos desde la sociedad civil.

“Convencidas de que en la violencia psicológica se incuba el riesgo feminicida, nos comprometemos a seguir nombrando que el feminicidio emocional existe y debe ser combatido con estrategias preventivas que deconstruyan conductas nocivas normalizadas e incluso disfrazadas de amor romántico o cuidado, como los celos y el control”, indicó.

La Organización No Gubernamental, desde 2022, imparte un taller que combina estrategias de Desarrollo Humano, teoría feminista y práctica del yoga, con el cual las mujeres pueden hacer conciencia de los abusos sufridos y reconstruir su autoestima para romper el círculo de violencia.

¿Cuáles son los indicios de maltrato en una relación?

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estas conductas son las llamadas banderas rojas e indican maltrato en una relación de pareja:

Recibir mensajes de acoso o amenaza por parte de su pareja

Parecer tener miedo de su pareja o mostrarse ansiosa por complacerla

Tener un acceso limitado o ningún acceso a las finanzas o la toma de decisiones

Mostrar cambios en la personalidad, la conducta o la apariencia física

Dejar de atender las necesidades mentales, emocionales, físicas y espirituales

¿Qué hacer?

Si sufres cualquier tipo de violencia, denúnciala ante el ministerio público. Éste debe tomar tu declaración sin emitir juicios propios, debe atenderte con respeto, utilizar un lenguaje claro y darte toda la información necesaria sobre el proceso a seguir.

Las autoridades deben brindar las medidas de protección y garantías necesarias para evitar nuevos actos de violencia.

En caso de sufrir violencia por parte de alguna autoridad de carácter estatal puedes presentar tu queja ante las comisiones, defensorías o procuradurías de derechos humanos de las entidades federativas.

Si el acto de violencia es cometido por una autoridad federal puedes presentar tu queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Atención especializada para mujeres víctimas de violencia

Sobre el tema, en entrevista con Publimetro, la diputada federal del PRI, Mónica Sandoval Hernández, quien desde hace 16 años apoya mujeres a través de una asociación civil, resaltó que es necesario que al acudir a presentar una denuncia, la primera persona que reciba a la víctima sea un especialista en psicología o trabajo social para que ofrezca la confianza y empatía necesaria y posteriormente se presente ante al Ministerio Público para evitar caer en situaciones de revictimización, agresión o discriminación.

“Tenemos una falta de protocolos de parte de las autoridades y también falta atención con perspectiva de género, eso es algo en lo que debemos trabajar desde el legislativo, sin lugar a dudas”, indicó.

La legisladora explicó que en la Ciudad de México, La Red de Mujeres Unidas Monsa, ofrece apoyo en las 16 alcaldías brindando acompañamiento legal y psicológico en todo momento a las víctimas.

Cinco preguntas a Charlotte Lascurain

Charlotte Lascurain es una creadora de contenido transexual que ha enfrentado violencia de género, incluso por parte de su propia familia, ya que su hermano no acepta su condición, aún.

Influencer Charlotte Lascurain es una influencer transexual

¿Desde cuándo te asumiste como una mujer transexual?

—Desde hace cuatro años. Empecé un tratamiento con hormonas. Lo más complicado es que mi mamá aceptara mi situación porque ella proviene de una comunidad muy conservadora del estado de Hidalgo, contrario a mi papá, quien lo tomó de una forma más tranquila.

¿Has sufrido violencia en alguna etapa de tu vida?

—Si. En la secundaria me violentaban y hacían bullying por mi apariencia física. Me decían ‘amanerado’ y que actuaba muy femenino. Me golpeaban mis compañeros y me decían que me comportara como hombre. Pero yo desde mi niñez me sentí mujer en un cuerpo masculino, por eso hace cuatro años decidí tomar la decisión de ser una mujer transexual.

¿El proceso para cambiar de género ha sido difícil?

—Es complicado y si te podría decir que ha sido difícil por las hormonas que tuve que tomar. Asimismo la terapia psicológica me ayudó mucho para enfrentar este proceso.

¿Cómo te sientes en esta nueva etapa de tu vida?

—Yo me siento muy bien. Mi familia poco a poco ha aceptado mi situación, salvo mi hermano, quien piensa que debo acudir a terapias de reconversión o hasta con algún ‘curandero’ para volver a ser quien era antes. Pero yo estoy viviendo mi vida como quiero sin afectar a nadie, a final de cuentas la vida es sólo una y hay que disfrutarla.

¿Qué piensas sobre la violencia contra las mujeres?

—No hay justificación alguna para los feminicidios y transfeminicidios. Últimamente nos hemos enterado de casos recientes muy graves. Yo creo que enfrentamos una situación de falta de valores desde el núcleo familiar.