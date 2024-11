Sheinbaum revira a primer ministro de Canadá: AMLO abogó para que no los sacaran del T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las ofensas de Canadá, al asegurar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador abogó para que no fueran excluidos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y el país de la bandera con la hoja de maple (T-MEC).

“El presidente (Donald) Trump (era) quien quería firmarlo exclusivamente con México. Hace unos días estuvimos con el secretario de Hacienda y, probablemente ustedes nos lo puedan confirmar, el primer Tratado de Libre Comercio al principio estaba planteado entre México y Estados Unidos y después entró Canadá, entonces quien ha abogado porque estén los 3 países es justamente México y en particular el presidente Andrés Manuel López Obrador que tuvo conversaciones personales, incluso con (Justin) Trudeau para que no se preocupara, porque México iba a abogar por que Canadá estuviera”, comentó Sheinbaum Pardo.

“Nosotros no aceptamos esta visión de qué México es menos, lo hemos dicho siempre, nosotros somos un país grandioso que compite con otras economías, somos una potencia cultural frente a nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos y Canadá nos vemos como iguales”, agregó la mandataria nacional.

La respuesta llegó este miércoles 27 de noviembre en La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, después de que el primer ministro de Ontario, Doug Ford, hiciera comentarios despectivos hacia México.

¿Qué dijo Doug Ford?

Ford, el jefe de la provincia más industrial de Canadá, explicó que es un “insulto” que Estados Unidos compare o mezcle a Canadá con México, hecho que se viralizó a través de redes sociales.

“Lo que me pareció injusto de los comentarios fue compararnos con México. Y puedo decirles que Canadá no es México. Realizamos, aproximadamente, solo en Ontario 500 millones de dólares de comercio bidireccional. Esos comentarios (de Donald Trump) me parecen injustos e insultantes. Es como si un miembro de la familia te apuñalara directamente en el corazón”, indicó en una entrevista a un medio local.