Claudia Sheinbaum: Trump no planteó aranceles, se habló de migración, fentanilo y seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, durante la llamada con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no se plantearon aranceles, sino se trataron temas como la migración, fentanilo y seguridad.

“Él planteó los temas de migración y fentanilo, temas que le preocupan, (pero) no hablamos de aranceles, sino de los temas que él planteó, que son asuntos de su interés, (y los impuestos) ya no se planteó de esa manera, fue muy amable, coincidimos que habrá buena relación”, comentó Sheinbaum Pardo.

La mandataria nacional también detalló, durante La Mañanera del Pueblo de este jueves 28 de noviembre desde Palacio Nacional, que se habló sobre seguridad, donde le dejó claro al magnate republicano que en el marco de las soberanías se puede colaborar y los equipos pueden entrar en contacto, por lo que se prevé que habrá muchas otras conversaciones.

Migración

Sobre el tema de migración, la presidenta aseguró que le planteó a Trump la estrategia que se realizó desde hace meses, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se fortaleció en enero de 2024, frente a un incremento de la migración en los últimos meses de 2023, estrategia que se sigue fortaleciendo.

Además, se le presentaron varias acciones, entre las que incluyen los apoyos que da el Gobierno de México a países como Honduras, El Salvador o Guatemala mediante los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, los cuales se pretende ampliar en los siguientes años.

Por otra parte, “la estrategia de permisos que se obtienen por parte de Estados Unidos, ya no tienen que llegar a Ciudad de México, sino que se entregan en el sur del país, se les ofrecen empleos si se quieren quedar en México, se cuenta con albergues o se les da todo el apoyo a las personas que deseen regresar a sus países”, agregó.

Sheinbaum Pardo también informó que le propuso al nuevo presidente de EE. UU. que se acaben los bloqueos a Cuba y Venezuela, porque eso causa que los pueblos sufran, dentro de este programa integral, así como la colaboración que existe con los países de Centro y Sudamerica para atender a las personas que buscan salir de su país.

Trump pide ayuda sobre crisis de fentanilo en EE. UU.

“Él reconoció este esfuerzo que se está haciendo, platicamos de otros temas, me planteó la crisis de fentanilo que están viviendo en Estados Unidos, me preguntó si teníamos problema, le dije que no, me preguntó por qué, y le comenté que las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros, somos muy unidos”, comentó sobre este tema.

“Pero además le platiqué que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una campaña masiva en escuelas y medios de comunicación, la campaña se llama ‘El Fentanilo Mata’, me comentó cómo antes el consumo de cigarrillos bajó mucho a través de campañas similares y me pidió que le enviamos lo que se hizo en el sexenio pasado, información que ya se le envió desde ayer”, agregó.