Omar García Harfuch descarta coche bomba en Culiacán: fue un artefacto tipo dron en un ejido

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la explosión reportada en redes sociales por habitantes de Culiacán esta mañana, no fue un coche bomba sino un artefacto tipo dron que impactó un vehículo.

Además, descartó que haya heridos, al mismo tiempo que detalló que se trató de un hecho a las afueras de Culiacán, en un ejido dentro del municipio, pero no en la ciudad, como se viralizó a través de redes sociales, durante La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este miércoles 3 de diciembre desde Palacio Nacional.

“Sobre la pregunta del explosivo, se descarta que haya sido un coche bomba, al parecer es un artefacto tipo dron, sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es un ejido a las afueras, no hay personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba”, explicó García Harfuch.

¿Qué sucedió?

Este martes 3 de diciembre del 2024 se han reportado varias balaceras, y al menos una explosión en Culiacán, Sinaloa. Los habitantes de la zona mencionan que, mientras dormían, escucharon varias detonaciones por arma de fuego que los pusieron en alerta.

Los vecinos afirman que durante la madrugada se registró una fuerte explosión que se pudo escuchar por todo Culiacán seguido de una vibración, misma que alertó a los habitantes debido al fuerte sonido, y que, momentos después, se empezaron a escuchar balazos.

¿Qué fue lo que explotó Culiacán?

Los habitantes de Culiacán alertaron a las autoridades mediante las redes sociales, en las que mencionaron que, alrededor de las tres de la mañana escucharon una explosión que los despertó.

Tras la explosión estruendosa, los habitantes mencionaron que fue provocada por un coche bomba, aunque las autoridades del estado no han mencionado, ni hecho oficial lo sucedido en Sinaloa esta mañana.

Los ciudadanos mencionan que el vehículo habría estallado cerca de la colonia la lomita, aunque no hay un reporte oficial. Lo que sí se pudo confirmar es que los elementos de emergencia llegaron a la zona afectada para fulminar el incendio provocado por la explosión.

¿Qué sucede en Culiacán, Sinaloa?

En los últimos meses se ha desatado una guerra entre dos cárteles de droga que luchan por el control del territorio de Culiacán, Sinaloa, los cuales son: Los Chapitos contra Los Mayitos, quienes tienen a todo el estado de México aterrorizado.

Estos cárteles de droga mantienen una disputa luego de que Ismael ‘El Mayo’ Zambada fuera detenido por las autoridades de Estados Unidos con la ayuda de uno de los hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Los líderes de Los Chapitos, Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán Salazar están enfrentados con el líder de Los Mayitos, Ismael Zambada Sicairos alias ‘El Mayito Flaco’, mismos que se han convertido en los objetivos más buscados por parte de las autoridades mexicanas, y de los Estados Unidos.