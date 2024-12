Sheinbaum a manda mensaje a Carlos Salinas y expresidentes tras decir que está desempleado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mandó un mensaje a los expresidentes de México, especialmente a Carlos Salinas de Gortari, quien en una reciente entrevista aseguró que ahora está desempleado porque ya no tiene su pensión en México.

A pregunta expresa de una reportera, la mandataria nacional aseguró que no les regresará la pensión a los exmandatarios mexicanos, además, recordó que ellos viven en España, tanto Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el propio Salinas de Gortari, mientras que Ernesto Zedillo se encuentra en Estados Unidos.

“No lo vi, ah, vi una nota ahora que recuerdo. La mayoría como hemos platicado viven fuera de México, bueno Andrés Manuel López Obrador vive en Palenque y (Vicente) Fox que vive en Guanajuato, los demás viven en España”, comentó Sheinbaum Pardo, durante La Mañanera del Pueblo de este miércoles 4 de diciembre

“Nadie ha solicitado su pensión y además no se las daríamos, eso sí, pueden solicitar su pensión del Bienestar, ah, bueno no, porque no viven en México y aún no la hacemos extensiva, tendrían que regresar a vivir a México para obtenerla”, agregó.

¿Qué dijo Carlos Salinas?

“Les podría decir que me llamo Carlos Salinas de Gortari y soy desempleado, porque pensionado ya no, ahora que alguien nos quitó las pensiones, me llamo Carlos Salinas y me dedico a la investigación y reflexión de temas históricos”, dice en un video que se hizo viral a través de redes sociales, de una entrevista en el pódcast La Invención de América del Norte.