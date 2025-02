Abandono de niños en México, ¿cuántos casos hay como el de Tultitlán?

En cajas de zapatos, maletas y hasta en la basura, el abandono de infantes sucede en México, este fenómeno enciende las alertas, ya que los casos tuvieron un alza exponencial de 260% en los últimos 10 años, según estadísticas de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), siendo el Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Jalisco, las entidades que reportan cifras abrumadoras.

Tan solo en el año 2023, mil 239 infantes fueron abandonados en el país; sin embargo, el pico más alto se registró en 2022, cuando la cifra alcanzó mil 426, lo cual implica un crecimiento de 260% a partir de los reportes que se tienen de 2014, reporta Redim a partir del Registro de Lesiones 2019 - 2021 de la Secretaría de Salud.

El Estado de México es la entidad del país donde se detectaron más casos de abandono y negligencia a menores de edad, la cual posicionó a la entidad durante 2021 en el primer puesto, con el 28.01% de los casos y donde precisamente se registró un caso que esta semana conmocionó al país.

De acuerdo a las estadísticas, las otras entidades de la República Mexicana con mayor índice de casos de abandono infantil son: Hidalgo con el 19.0% de casos; Jalisco y San Luis Potosí con el 6.1%, respectivamente de incidentes, mientras los rasgos de edad en las víctimas van desde el primer año de vida y hasta los 17 años de edad.

En Tultitlán, Estado de México, recientemente se registró un caso indignante, y es que Lucio “N” de 18 años de edad, padre de un bebé, abandonó a su hijo recién nacido en las calles mexiquenses en una bolsa de plástico, esto después que la madre diera a luz al bebé, por lo que el menor se encontraba aún con el cordón umbilical y cubierto en placenta.

Cabe mencionar que, derivado de recientes indagatorias Diana “N” de 21 años de edad, la madre del bebé, habría tenido participación en la planificación del hecho, y es que la FiscalÍa General de Justicia del Estado de México, obtuvo conversaciones de Whatsapp entre Diana y Lucio, donde ella sugiere a su pareja tirar en algún canal de agua al bebé.

“Lo entregué a su papá para que ayudara a ver qué podíamos hacer con él, y me dijo que lo iba a llevar y yo me quedé limpiando porque estaba en mi área de trabajo y no podía dejar todo así. Pensé que lo iba a llevar al hospital, no pensé que fuera a hacer lo de tirarlo”, declaró en un primer momento.

— Diana, mamá del bebé abandonado