Cárceles de México están a tope; ¿habrá espacio para los Chapitos y la Mayiza?

La narcoguerra entre los “Chapitos” y la “Mayiza”, dos facciones del Cártel de Sinaloa, posiblemente no termine con todos los involucrados en prisión, y es que a enero del 2025 las cárceles reportan una población de 238 mil 109 personas recluidas, de esta cifra 13 mil 26 personas privadas de la libertad representan una sobrepoblación en los reclusorios, esto de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP).

En 2023, el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Estatal y Federal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la red de prisiones de México está conformada por 331 centros de reclusión, de las cuales 14 son Centros Penitenciarios Federales, 266 son Centros Penitenciarios Estatales y 51 son Centros Especializados.

¿Cuál es la capacidad de las cárceles en México?

De acuerdo al censo del Inegi, en el año 2023, se reportó una capacidad instalada total de 229 mil 32 espacios para las personas privadas de la libertad, de las cuales 28 mil 520 personas estaban recluidas en los Centros Penitenciarios Federales, mientras que 194 mil 261 personas privadas de la libertad se encontraban en Centros Penitenciarios Estatales, y seis mil 251 personas estaban en Centros Especializados.

Por ello, el estudio del Inegi del 2023, arrojó que en los Centros Penitenciarios Federales había una ocupación del 73.1%, mientras los Centros Penitenciarios Estatales y Centros Especializados reportaron una ocupación del 105.9%.

En cuanto a la situación jurídica de las personas privadas de la libertad, el estudio del Inegi, acotó que en los Centros Penitenciarios y Especializados, 86 mil 984 personas privadas de la libertad se encontraban sin recibir sentencia, mientras que 17 mil 202 personas tenían sentencia no definitiva y 125 mil 281 personas contaban con una sentencia definitiva.

También, en el 2023, la red penitenciaria de México ejercicio un presupuesto de 43 mil 553 millones 993 mil 799 pesos, de este recurso, el 37.5% se concentró en los Centros de Penitenciarios Federales, el 62.5% en los Centros Estatales, siendo el Estado de México, la entidad que concentró el 28% del presupuesto.

¿Cuál es la situación penitenciaria en 2025?

El Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reportó que a enero del 2025, existen 238 mil 109 personas recluidas en el país, de los cuales 77 mil 456 personas privadas de la libertad fueron procesadas, sin embargo, aún están 132 mil 460 personas en espera de una sentencia para delitos del fuero común.

Mientras que, en los delitos del fuero federal, se tiene un reporte de 11 mil 778 personas privadas de la libertad sin ser procesadas, y 16 mil 415 personas con dicho delitos han sido procesadas.

También, al mes de enero del 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó un ingreso a la red penitenciaria de 14 mil 815 personas, mientras que 11 mil 903 personas salieron en libertad, siendo más hombres quienes ingresaron y salieron.

¿En México es posible encarcelar a más criminales?

En entrevista con Publimetro, René Cáceres, experto en seguridad, comentó que las autoridades deben seguir encerrando a criminales, dado que es una facultad del Estado para garantizar la seguridad de las víctimas de un crimen o de la propia ciudadanía, a la vez pidió a las autoridades revisar varios de los casos, dado que no puede existir una sobrepoblación casi del 50% en las cárceles de México.

“Sí hay posibilidad de que encierren a más personas, evidentemente los tiene que encerrar por esa acción es una facultad del Estado. Me parece que ahorita van 11 mil detenidos, en otras palabras 11 mil personas que están en prisión preventiva como resultado de la estrategia de seguridad del actual Gobierno de México”, mencionó.

En cuanto al tema del encarcelamiento para los “Chapitos” y la “Mayiza”, René Cáceres, investigador adscrito a la Universidad Rosarios Castellanos, expuso que la estrategia de seguridad del Gobierno de México, está basada en capturarlos, por lo que muchos de estos criminales llegarás cárceles, y otros serán extraditados.

“No siempre tenemos que llenar nosotros las cárceles, sino que también hay procesos penales que también se les han abierto en otros lados. No lo digo porque no podamos hacerlo, no va a costar un poco porque hay corrupción, el sistema acusatorio mexicano adolece de muchas faltas” — René Cáceres, especialista en seguridad

¿Funcionó la Ley de Amnistía de AMLO?

Para René Cáceres, experto en seguridad e investigador en la URC, la Ley de Amnistía del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es uno de los instrumentos jurídicos que debe mejorar, dado que se debe valorar el perfil de la persona a quién se le puede otorgar esta.

“Es una de las normativas que se deben mejorar, no me parece que este mal, sin embargo, tiene que ver con las condiciones de quienes se les puede otorgar, esto no se puede otorgar a un capo del crimen organizado, pero si a alguien que hizo narcomenudeo o tuvo participación menor en un acto delictivo”, señaló.

¿Cuáles son los resultados de Sheinbaum ante el crimen?

El Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, tiene un registro de 11 mil 600 personas detenidas en el país, y así como un aseguramiento de 5 mil 692 armas de fuego, de las cuales el 74% viene de los Estados Unidos, esto como parte de la estrategia de seguridad en su gobierno.

Como resultado del operativo en la frontera, para poner pausa a los aranceles de Donald Trump, y combatir el tráfico ilegal de fentanilo, el Gobierno de México ha detenido a 222 personas, a la vez ha asegurado 106 armas de fuego en la frontera con Estados Unidos.