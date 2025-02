Aborto da un paso clave en México y ¿qué pasa con estados que lo prohíben?

Los derechos femeninos se fortalecen en México rumbo al Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, también conocido como “8M”, pues a la despenalización del aborto en el estado de Chihuahua y Campeche, se sumó una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que representa un paso clave para la interrupción legal del embarazo incluso en estados donde aún está prohibido.

Esto porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a las secretarías de salud del país a garantizar el derecho y los servicios necesarios para un aborto seguro, ya que figura como la tercera causa de muerte materna en México, pues según la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, del total de 534 muertes maternas, 47 fallecimientos fueron por procesos mal aplicados.

¿Qué logró la Corte?

En ese contexto, la Suprema Corte resolvió que los servicios de salud en las entidades deben garantizar el derecho a interrumpir el embarazo de forma voluntaria.

“Las autoridades locales del sector salud tienen la obligación de implementar, difundir y organizar los servicios de salud para garantizar específicamente el acceso al aborto voluntario”. — Determinó la Corte de Justicia.

Si bien la resolución de la Corte no obliga a los Congresos locales a despenalizar el aborto, sí obliga a las clínicas y hospitales del país a prestar servicio a las mujeres, para lograr una interrupción del embarazo sin poner en riesgo su vida explicó un abogado especializado a Publimetro.

Por ello, los ocho estados pendientes por discutir la despenalización del aborto deberán determinar si la interrupción voluntaria del embarazo procederá legalmente o se mantienen con lo establecido por la Corte.

¿Qué entidades no han despenalizado el aborto?

México actualmente cuenta con ocho estados, donde el aborto no ha sido despenalizado en su totalidad, si bien puede aplicar en casos de violación o si la vida de la madre está en peligro, la interrupción del embarazo a voluntad no es legal, e incluso en uno de ellos ya hay una resolución de la Corte que despenaliza los procesos; sin embargo, el Congreso no ha legislado al respecto.

Estos son los estados donde el aborto está penado:

Guanajuato

Morelos

Nuevo León

Querétaro

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

¿Cómo se clasifica el aborto?

De acuerdo a las fuentes sanitarias, el aborto tiene al menos tres tipos:

Aborto espontáneo: ocurre de manera natural y sin la intervención de la madre, este puede ocurrir antes de la semana 12 del embarazo.

Aborto provocado: se realiza de forma voluntaria por la madre, puede ser ilegal o no dependiendo la localidad de residencia. Este se realiza mediante medicamentos o una práctica quirúrgica.

Aborto terapéutico: esta practica se realiza cuando la vida de la madre está en peligro o el feto ha fallecido, la extracción del feto se hace mediante maniobras para vaciar el útero.

Marchas por el 8M

Mientras la discusión sobre el aborto avanza, en ciudades de todo el país ya se organizan las marchas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en el que miles salen a las calles a demandar la consolidación de sus derechos.

Por ejemplo, en la Ciudad de México este 8M se esperan movilizaciones de mujeres por las principales avenidas de la capital, para exigir igualdad y respeto a sus derechos, así como poner fin a la violencia de género.

¿Quienes están convocando a marchar?

El colectivo Refugio LGBTIQ y Casa Frida están convocando a la movilización con motivo del 8M, por ello están citando a las 11:00 horas en el Hotel Sheraton, ubicado frente al Ángel de la Independencia.

“Recuerda traer tu playera blanca intervenida o con ganas de ser intervenida. Puedes traer tus propias pinturas, sprays o material para hacerlo”. — Indica la invitación en redes sociales.

Además, la organización Amnistía Internacional México está llamando a marchar el 8M, el punto de reunión será la Glorieta de las Mujeres que Luchan a las 11:30 horas: “Ven con bloqueador, agua, carteles y toda tu energía”, pide la agrupación.

También, en otras partes del país se esperan movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, por ejemplo, la organización Derechos, autonomías y sexualidades Cancún, está convocando a reunirse en el Malecón Tajamar, a las 16:00 horas.

En tanto, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Sonora, está citando a la movilización a las 16:00 horas en las Escalinatas de la UNISON. A la vez, el Frente Feminista Radical en Puebla convocó a una marcha a las afueras de la Fiscalía del estado, a las 14:00 horas.