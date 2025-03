¿Existe el ‘sexting’ seguro? ‘Packs’ robados dejan ganancias de 83 mil mdd a páginas para adultos

En 2024 a nivel mundial, la industria de la pornografía generó 83 mil millones de dólares mediante las fotos íntimas de mujeres, el “pack”, sin embargo, muchas de las imágenes en los sitios web XXX fueron difundidas sin consentimiento, alertó Olimpia Coral, activista en pro de los derechos de las mujeres.

De cara al Día Internacional de la Mujer, el “8M”, en el Museo de Memoria y Tolerancia fue inaugurada la exposición “Justicia Digital: El legado de la Ley Olimpia”, donde se muestra varios de los momentos clave para la consolidación de la Ley Olimpia, que combate la violencia digital.

¿Se puede tener un sexting seguro?

En entrevista con Publimetro, Olimpia aseguró que no existe el “sexting” seguro ya que la privacidad en el mundo ‘online’ depende de las plataformas por donde se hace el intercambio de fotos, y en la actualidad no existe empresa alguna que garantice la no difusión del “pack”.

“A lo mejor en el sexo ofline tu puedes tener tu privacidad, puedes tener acuerdos con tu pareja, y depende de ti y tu pareja la privacidad”, expresó.

Asimismo, la activista advirtió que las empresas del porno se mantiene de la proliferación de los “pack’s”, por ello la activista acusó que el 80% de las “nudes” de la categoría “casera” en las páginas web XXX, son de mujeres que no dieron su consentimiento para su difusión.

¿Puede haber un sexting menos inseguro?

1 En las fotos no debe aparecer la cara del autor

2 No hacer referencia a información personal

3 Hacer el sexting con consentimiento

4 Usar redes menos inseguras como Telegram, Confiden o Wicker

5 Comprender si el sexting es por placer o para complacer

¿Qué puedo hacer si filtraron mis fotos?

Las mujeres pueden refugiarse en la Ley Olimpia, en caso de que sus fotos explícitas fueron difundidas sin su consentimiento, ya que esta ley castiga con hasta con seis años de cárcel a las personas que expongan, difundan, reproduzcan, intercambien, compartan o comercialicen imágenes, audios y videos de contenido sexual íntimo, sin consentimiento.