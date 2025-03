Desafuero de Cuau pone a prueba la unidad en Morena, división se profundiza

Las redes sociales se volcaron contra la decisión de dipmutados que el viernes declararon improcedente el proceso de desafuero en contra del exgobernador y ahora legislador Cuauhtémoc Blanco, acusado de abuso sexual, y la decisión también generó grietas al interior de la Cuarta Transformación (4T), entre ellos la morenista María Teresa Ealy, quien se lanzó contra los protectores del exfutbolista.

El rechazo al proceso de desafuero contra el diputado, quien presuntamente abusó sexualmente de su media hermana, Nidia “N”, provocó que de manera interna en Morena surgiera división, están los que defienden su inocencia y otros que acusan ‘de proteger’ al legislador por lo que buscan que el proceso al funcionario siga.

En entrevista con Publimetro, la legisladora María Teresa Ealy externó que ella y otras compañeras de bancada están solicitando la discusión del desafuero de Blanco, y así evitar la revictimización de Nidia “N”, quien tiene parentesco con el legislador.

Y así como al interior de Morena hay legisladoras que se pronuncian por seguir el proceso, desde la oposición urgen a corregir la plana y aplicar la ley, sin importar de quién se trate.

La diputada de Acción Nacional, Genoveva Huerta, advirtió que el caso del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, está teniendo un paralelismo con el del exlegislador, Saúl Huerta, quien fue condenado a 22 años de prisión por abusar sexualmente de una menor.

¿Quiénes respaldan al ‘Cuau’?

La diputada de Morena, María Teresa Ealy, descartó que exista una ruptura en el bancada de Morena por el desafuero, pero mencionó que son los allegados al legislador quienes buscan protegerlo.

“Sí se está generando una ruptura, pero no dentro de Morena, solo son unos cuantos los allegados al diputado que lo están protegiendo. Entonces, es una de unos cuantos del movimiento”, sostuvo.

Por ello, la congresista acusó a sus compañeros Damaris Silva y Enrique Vázquez de estar defendiendo al diputado Cuauhtémoc Blanco, ya que en uno de los chats de Morena, ambos opinaron en contra del desafuero.

“En un mensaje compartí mi punto de vista, y pedí apoyo para la difusión, no era algo personal contra el diputado Cuauhtémoc Blanco, sino una cuestión de justicia. Entonces, invité al diputado a pronunciarse y dar la cara, es ahí cuando la diputada me solicita borrar mi mensaje para no generar controversia y un diputado me empieza a agredir”, narró.

¿Qué debería hacer el ‘Cuau’?

Para Susana Cueto, presidenta de “Presidentas MX”, el legislador debe renunciar voluntariamente al fuero, a fin de garantizar una investigación imparcial y evitar la percepción de impunidad, y así demostrar su disposición de colaborar con las autoridades.

“El diputado debe colaborar plenamente con las autoridades, proporcionando la información y el acceso necesario para el esclarecimiento de los hechos, esto en pro de la perspectiva de género”, acotó.

Por ello, la activista comentó que si el legislador hiciera estas acciones, enviaría un mensaje contundente del compromiso de los servidores públicos para erradicar la violencia de género.

Acusa oposición semejanza entre el caso del ‘Cuau’ y Saúl Huerta

Por su parte, la diputada de Acción Nacional, Genoveva Huerta, acusó que el caso de Cuauhtémoc Blanco, guarda similitud con el del exdiputado de Morena, Saul Huerta, quien fue condenado a 22 años de prisión por haber abusado sexualmente de una menor.

“Ojalá el desafuero no pase como el caso del exdiputado de Morena, Saúl Huerta, donde se va al pleno, regresa a la Comisión, fue un ir y venir del desafuero. Mucho después llegó el desafuero, y por supuesto que el diputado Blanco debe ser juzgado por la autoridad correspondiente”, comentó.

En tanto, la opositora llamó a sus compañeras legisladoras, sin importar los colores, a cerrar filas con Nidia "N", y votar a favor del desafuero de Cuauhtémoc Blanco, en caso de lograr la discusión, ya que ello será un gran acto de sororidad.

“Nosotros no somos jueces, nosotros no vamos a decidir si Cuauhtémoc blanco es culpable o inocente. Nosotros estamos peleando porque se investigue, porque hay una víctima que alzó la voz” — María Teresa Ealy, diputada de Morena.

¿Qué es el fuero?

Se trata de una figura jurídica que impide a la autoridad detener o someter a un parlamentario –diputados y senadores-, durante el ejercicio de sus funciones, a un proceso penal por la posible comisión de algún delito, salvo en el caso de flagrancia.

Sanciones

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las sanciones a servidores públicos consistirán en:

Sanciones administrativas

Amonestación pública o privada

Suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo de 3 a 90 días

Destitución del puesto

Sanción económica

Sanciones penales