Sergio Javier Molina Martínez dio inicio a su campaña, con un recorrido simbólico por algunos de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, llevando su mensaje de justicia y transformación a los ciudadanos.

Su caminata comenzó en el Monumento a la Revolución, pasó por la Glorieta de las Mujeres que Luchan y culminó en el majestuoso Ángel de la Independencia, escenario de históricas manifestaciones y luchas sociales.

Sergio Molina arranca campaña hacia la SCJN con contundente llamado a la justicia social Foto: Especial

En cada punto, su mensaje resonó con fuerza entre simpatizantes y transeúntes, reafirmando su compromiso con un sistema judicial más equitativo y transparente. Pero más allá de los discursos, el impacto de su presencia en Paseo de la Reforma, una avenida que ha sido testigo de incontables protestas y exigencias de justicia, marcó un hito en su campaña.

Hoy, ese mismo espacio que tantas veces ha albergado reclamos por injusticias sociales, se convirtió en un símbolo de esperanza, y se sumó una voz firme a las luchas del pueblo, por un México más justo y con igualdad de derechos.

Sergio Molina arranca campaña hacia la SCJN con contundente llamado a la justicia social Foto: Especial

En un mensaje contundente, el magistrado expresó: “La gente en México merece vivir tranquila, pero esto no se logra si la justicia no se imparte de forma universal.” Con estas palabras, Molina destacó la urgencia de transformar el sistema judicial, alejándolo de prácticas burocráticas y elitistas que distancian a los ciudadanos del acceso a la justicia. “Nunca más una justicia de escritorio”, enfatizó, subrayando su determinación de impulsar un modelo en el que la impartición de justicia no sea fría ni ajena a la realidad de las personas.

En este sentido, aseguró que como ministro pondrá toda su experiencia y conocimiento al servicio del pueblo mexicano, garantizando que las resoluciones jurídicas respondan a las necesidades de la sociedad y contribuyan a construir un país donde el estado de derecho no sea un privilegio, sino una realidad para todos.

Sergio Molina arranca campaña hacia la SCJN con contundente llamado a la justicia social Foto: Especial

El candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en el Centro de Coyoacán su recorrido de apertura de campaña con un emotivo cierre en el que estuvo acompañado por amigos, familiares y ciudadanos.

En un ambiente de entusiasmo y convicción, todos corearon el número “55”, mismo que identificará al candidato en la boleta electoral. “El 55 no es solo un número en la boleta, es un llamado a la transformación de la justicia en México”, declaró el cosejero magistrado.

Sergio Molina arranca campaña hacia la SCJN con contundente llamado a la justicia social Foto: Especial

Para finalizar, Sergio Molina reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y el fortalecimiento del Estado de derecho en México.

El evento no solo marcó el inicio de su camino en esta contienda electoral hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que simbolizó la unión de diversos sectores de la sociedad en torno a una causa común: la construcción de un México donde la justicia sea verdaderamente universal, imparcial y efectiva.