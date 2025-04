Evaluación del inglés elevará la presión para México en la Prueba PISA

Los especialistas aseguraron que una preuba escolar internacional no tiene tintes políticos.

La aplicación de la prueba PISA por fin arrancó en México, luego de múltiples polémicas por la posible suspensión de la evaluación, críticas desde el gobierno mexicano al esquema, y hasta el escándalo por un supuesto amparo que obligaría al país a participar.

A pesar de las objeciones gubernamentales, la aplicación de la prueba en México fue aplaudida por los expertos en educación, quienes consideran que el medir las habilidades y calidad educativa a nivel internacional ayuda a generar nuevas estrategias de aprendizaje.

En entrevista con Publimetro, Fernanda Domínguez, coordinadora de Sociedad Incluyente del IMCO, externó su preocupación porque en la prueba de este año, será evaluado el aprendizaje de idiomas, sin embargo, algo que en nuestro país no ha sido prioridad educativa.

“Esperaría que los otros resultados sean iguales o mejores a los anteriores, lo espero con los dedos cruzados. Pero podrían ser peores, porque van a medir las lenguas extranjeras, que no ha sido una de las prioridades más importantes para la educación”, comentó.

¿Cuál es la importancia de la prueba?

La prueba PISA es necesaria para conocer la efectividad de un modelo educativo, y saber las habilidades educativas adquiridas por los jóvenes de 15 a 18 años, esto en comparación de los países del mundo, acotó Domínguez.

“México ya no genera datos de evaluaciones estandarizadas, es decir pruebas que sean comparables año con año, entre escuelas, alumnos y estados. Dado que ya no tenemos, esto se vuelve más vital, y tristemente debemos recurrir a pruebas internacional” — Fernanda Domínguez, coodinadora de Sociedad Incluyente del IMCO.

Las pruebas no tiene tintes políticos

Por otra parte, la coordinadora Fernanda Domínguez descartó que una prueba como PISA tenga tintes políticos, tal como lo denunció en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por ello insistió que es un test para medir las habilidades en la materia de ciencia, matemáticas y lenguaje.

“Los resultados fueron desgarradores para los jóvenes mexicanos, podían leer pero no comprender, no podía entender un problema matemático y eso tiene efectos importantes no solo porque se necesite saber una fórmula de álgebra, sino que tiene efectos en el desarrollo de la lógica de pensamiento”, expuso.

Cabe recordar que, en el 2024, el presidente López Obrador se lanzó contra el Programa para la Evaluación de los Estudios (PISA), debido al revuelo por los resultados, los cuales demeritó y hasta calificó al programa como neoliberal.

¿A quienes se les aplica la prueba?

La prueba PISA 2025 se aplicará a los jóvenes estudiantes de nivel secundaria y medio superior, tanto de escuelas públicas como privadas, por lo que cerca de 8 mil estudiantes responderán a la prueba diseñada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Este examen tiene la finalidad de evaluar los conocimientos y habilidades de los estudiantes, en la lectura, matemáticas, ciencias y habilidades digitales, por ello el test será aplicado en las 32 entidades del país.

¿Qué es la prueba PISA?

Es un estudio internacional sobre la educación en los países participantes, y en México se aplica cada tres años desde el año 2000, sin embargo, después del 2025, la prueba será aplicada cada cuatro años.

En la prueba PISA participan 91 países, 13 de ellos son de América Latina:

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Perú

Uruguay

México

PISA tiene límites

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado aseguró que los exámenes estandarizados como la prueba PISA, tienen limitaciones para evaluar el desempeño educativo, por lo que los resultados son relativos, debido a las diferencias de los entornos sociales.

“La Nueva Escuela Mexicana plantea las evaluaciones diagnósticas de los aprendizajes como herramientas e insumos para orientar la política educativa y la autonomía profesional docente que permite una atención más personalizada”, comentó.

Frase: