¡Peligro en el aire! Mosquitos Culex disparan alarma por contagio de graves enfermedades

Ante la proliferación del mosquito Culex en las comunidades ribereñas de la presa Endhó, en el estado de Hidalgo, el diputado de Acción Nacional, Asael Hernández exigió a las autoridades la fumigación y limpieza del sitio, ya que este insecto transmite la encefalitis japonesa y el virus del Nilo Occidental.

En conferencia de prensa, y acompañado por representantes de la comunidad, el legislador aseguró que la plaga está alcanzando niveles críticos, ya que ha provocado la muerte de ganado, que es el sustento para muchas familias de la zona.

“Al menos 18 comunidades ribereñas son las más afectadas por la plaga, aunque el impacto alcanza más de 30 localidades en los municipios de Tula, Allende, Tepetitlán y Tezontepec de Aldama”, dijo.

PAN exige al Gobierno acciones

Para el diputado Asael el Gobierno ha mantenido en abandono la presa, ya que el lirio acuático ha tenido un crecimiento descontrolado, y eso ha intensificado la reproducción del mosquito, por ello el legislador pidió que la situación sea declarada estado de emergencia.

“Estamos pidiendo que se declare como un caso de emergencia sanitaria. No se puede no abrir la puerta de la casa sin que se infestan los hogares de moscos, ya no solo se trata de contaminación; se trata de salud pública”, apuntó.

Por ello, indicó que la bancada de Acción Nacional impulsa un punto de acuerdo para que la autoridad realice las siguientes acciones:

Implementar de forma urgente jornadas de fumigación en las comunidades afectadas.

Establecer una mesa intersecretarial entre los tres niveles de gobierno para definir un plan maestro de control de plagas.

Llevar a cabo jornadas de limpieza y erradicación del lirio acuático en la presa Endhó.

En tanto, el diputado Asael Hernández denunció que desde hace 3 años, ninguna autoridad ha realizado acciones sanitarias para controlar la situación.

¿Qué enfermedades transmiten los mosquitos?

Los mosquitos pueden transmitir a las personas varias enfermedades tal como el dengue, chikungunya y paludismo, las cuales podrían complicar la salud de las personas y hasta al grado de llegar a provocar el fallecimiento de una persona.