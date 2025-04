¿Quiénes son los brigadistas protectores de los bosques de México? Padre e hijo impactan con su historia

Los incendios forestales en México viven su apogeo, ya que la Comisión Nacional Forestal tiene registrados 106 incendios activos. Antonio Marín Marín ha combatido el fuego desde hace 34 años, sin embargo, el jefe de brigada de la Protectora de Bosques del Estados de México, ha comenzado a cansarse, por lo que llegó el momento del relevo generacional.

El hombre será sustituido por su hijo Marco Antonio Marín Casimiro de 18 años, quien comparte con su padre el amor por la naturaleza, y la vocación de protección a los bosques. Entre las coincidencias, es que ambos se unieron a una brigada muy jóvenes.

“Yo entré el 8 de octubre de 1990 y a la fecha todavía permanecemos aquí y pues experiencias así bueno o sea que, he tenido sustos; la lumbre a veces me ha querido acorralar, he visto caer a compañeros y realmente no es fácil”, comentó.

Un padre modelo de vida

“Me inicié porque mi papá pertenece aquí a esta corporación de Probosque y a mí me empezó a llamar la atención desde niño quise ser como él, ahorita ya llevo un año”, externó Marín Casimiro.

Aunque no ha sido fácil el camino, el joven originario de Villa Victoria, un municipio con vocación forestal, Marco Antonio no desiste de su amor por la naturaleza, por lo que su perseverancia le traerá frutos en un futuro próximo.

“Cuando recién entré, estuvo algo pesado, no tenía condición y ahorita ya le estoy agarrando”, dijo.

¿Cómo actúa un guardia forestal?

El jefe de brigada de la Protectora de Bosques, Antonio Marín explicó que primero se hace un reconocimiento del terreno, ello para valorar el fuego, por lo que parten de factores como la hora del día y dirección del viento.

En tanto, se diseña una estrategia de combate a incendios, partido de las medidas de seguridad, ya que un incendio forestal no se puede combatir con una sola brigada, ya que el Estado de México cuenta con 9 regiones forestales.

Regiones forestales: