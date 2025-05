“En programa de vivienda no hay listas, no hay intermediarios”: Sedatu

Ante el creciente número de reportes sobre personas que, de manera fraudulenta, solicitan dinero a cambio de supuestamente inscribir al “Programa de Vivienda para el Bienestar”, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega llamó a las personas a no caer en estas prácticas, ya que será la Secretaría del Bienestar quien realice el censo y defina la lista de beneficiarios.

“Sí nos han reportado que en varios lugares del país, hay gente que quiere sorprender a las personas. Entonces mi llamado es que no lo permitan, ni un peso para esas personas, porque es falso”, — Edna Vega, titular de Sedatu.

En entrevista exclusiva con Publimetro, la funcionaria del Gobierno de Claudia Sheinbaum brindó algunos detalles del avance del programa de vivienda, y apuntó que la estrategia podría revertir parte de la gentrificación, ya que incorpora a la población expulsada.

¿Cómo se elegirán a los beneficiarios?

— No hay listas, no hay intermediarios, no hay ‘si me das cien pesos yo te inscribo’ eso no existe. Va ser censo casa por casa y de ahí vamos a determinar con la gente su incorporación al programa.

La Secretaría del Bienestar va hacer el censo en toda la zona, casa por casa, se está definiendo que en los polígonos que están cercanas al predio de construcción, se ubique a la población que más lo requiere por índice de pobreza o rezago.

Actualmente ya tenemos los predios para arrancar prácticamente con las 186 mil viviendas para este año, cien mil van a ser de Infonavit y 86 mil de Conavi.

¿El programa es una respuesta a la gentrificación?

— El “Programa de Vivienda para el Bienestar” tendría un efecto contrario a la gentrificación, ya que incorpora a la gente que hoy en muchos lugares está siendo expulsada, pero son dimensiones y escalas diferentes, por eso no me gustaría vincularlo de manera directa.

Hablar de gentrificación no es tan sencillo, tiene una serie de componentes muy importantes, en primer lugar tiene que ver con la especulación inmobiliaria, cómo los vecinos de una zona de repente se ven amenazados con la fuerte inversión inmobiliaria privada que los expulsa.

En el caso de la Ciudad de México es muy claro que hemos tenido comunicación con los vecinos de la colonia Juárez y Cuauhtémoc, que están enfrentando una movilización muy importante contra la gentrificación, pero este fenómeno es básicamente generado por la presión inmobiliaria.

¿Aplica para la CDMX y Edomex?

— El programa aplica para todo el país, la meta es atender en las zonas, donde históricamente no se construyó vivienda social o popular que es en el sur sureste, ahí es mayor la meta de más de 300 mil viviendas.

Luego sigue la zona centro, centro norte como Zacatecas y hacía el final el norte como Coahuila, entonces va aplicar en todo el país y está sujeto al tiempo de búsqueda de reserva territorial.

También, la adquisición de vivienda en renta es parte de los conjuntos habitacionales, en Los Cabos es donde iniciamos, ahí se van hacer más de 300 viviendas, y el 20% va ser para renta, y esta vivienda va a medir 40 metros cuadrados, considerando que son jóvenes solos o con roomie.

¿Cómo va a ser el pago? Se va hacer un estudio socioeconómico, es posible que haya un joven que esté estudiando, que solo tenga su beca o sus papas lo ayuden, son condiciones diferentes a un joven que ya trabaja, y en función de sus ingresos se definirá la renta.

¿Qué avance tiene el programa?

— El “Programa de Vivienda para el Bienestar” consiste en la construcción de un millón 100 mil viviendas nuevas, adicionalmente más de un millón y medio de mejoramientos o ampliaciones y un millón de escrituras, no solo es la construcción de vivienda nueva.

La particularidad es que es para la población de menos recursos, aquella que gana menos de dos salarios mínimos, el programa se divide en 600 mil viviendas a través del Infonavit y 500 a través de la Comisión Nacional de Vivienda.

Para consolidar el programa, se donaron predios que eran propiedad del Gobierno Federal. También, los gobiernos estatales y municipales nos han donado predios y esto es con el objetivo de que la vivienda sea lo más accesible posible.

Entonces, ya contamos con los predios arrancar prácticamente las 186 mil viviendas para este año, cien mil van hacer de Infonavit y 86 mil de Conavi, con infonavit es sencillo, la población derechohabiente que gana hasta dos salarios mínimos puede inscribirse y sin problema va poder acceder.