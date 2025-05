Moreira tacha de ¡fascista! a Noroña, debate por Fobaproa enciende ánimos en el Senado

En el Senado de la República, Rubén Moreira, diputado del PRI, tuvo un encontronazo con el presidente de la Cámara alta, Gerardo Fernandéz Noroña, a quien llamó “facista” por apagar el micrófono, esto durante la sesión permanente, donde se discutía el tema del Fobaproa.

“Yo no voté ni un Fobaproa, pero usted sí votó esas deudas. Usted está matando a los niños porque no hay vacunas, usted votó un tren que no circula, un aeropuerto que no tiene vuelo, usted votó una refinería que no ha refinado ni una tina”, acusó el priísta.

Durante su intervención, el también coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, Moreira resaltó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador endeudo más al país en comparación del priista Enrique Peña Nieto.

“Peña Nieto dejó 10.5 billones de pesos en deuda. Andrés Manuel López Obrador 18 billones de pesos, y cuando termine el año que entra van a ser 20 billones de pesos, eso es una tragedia”, expresó Moreira.

Noroña… ¡facista!

El debate escaló al grado de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña apagó el micrófono del diputado Moreira, ya que según el priista estaba introduciendo temas fuera de la agenda, esto al intentar hablar del Rancho Izaguirre.

“-Hablemos de Teuchitlán, hablemos de la agresión que hace unos minutos se hizo… dijo Moreira.

-Esa no es una moción de orden, está haciendo una intervención metiendo la agenda política por la puerta trasera lo cual no es correcto, contestó Noroña.

-Está metiendo la agenda política por la puerta trasera… está mintiendo presidente. No estoy mintiendo.

-Yo hago lo que yo quiera porque miles de veces… Si le retiramos el sonido, por favor al señor diputado.

-¡Facista!”, fue el intercambio de palabras que tuvieron los legisladores.

¿Qué es la Comisión Permanente?

Es un Órgano del Congreso de la Unión, que entra en funciones durante los recesos de las cámaras que lo integran, por lo que senadores y diputados lo integran.

En tanto, la Cámara de Diputados y Senadores entra en receso dos veces al año: del 1 de mayo al 31 de agosto, y de 15 de diciembre al 31 de enero.