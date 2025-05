México demanda a Google por uso del nombre “Golfo de América” fuera del territorio estadounidense

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno ha presentado una demanda contra la empresa Google, luego de que ésta adoptara el nombre “Golfo de América” en su plataforma de mapas, incluso en regiones que no pertenecen a Estados Unidos.

La polémica se origina a raíz de una orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el 20 de enero de 2025, que instruye a las agencias federales de su país a utilizar dicho nombre únicamente para las aguas del Golfo de México bajo su jurisdicción.

“Está ya demandado. Ya hubo una primera resolución y se está esperando. Lo único que queremos es que se cumpla con el decreto que emitió el gobierno de los Estados Unidos”, señaló Sheinbaum en conferencia de prensa. Según explicó, la orden estadounidense sólo autoriza el uso del término “Golfo de América” para la parte correspondiente a la plataforma continental de Estados Unidos, sin implicar el resto del Golfo, cuya denominación está reconocida internacionalmente como “Golfo de México”.

Sheinbaum subrayó que el gobierno mexicano no se opone a que Estados Unidos denomine como quiera a las zonas bajo su soberanía. “Tienen atribución sobre ello. Nosotros no podíamos decir nada sobre que le cambien el nombre a un estado, a una montaña, a un lago. Entonces, la parte que les corresponde de su territorio le pueden llamar como ellos decidan. Pero la parte que le corresponde a México, pues no puede ser renombrada”, expresó.

El polémico cambio de Google

A partir del 10 de febrero, usuarios en Estados Unidos comenzaron a visualizar el nombre “Golfo de América”, mientras que en México la plataforma continuó mostrando “Golfo de México”, y en otras regiones se desplegaban ambas denominaciones.

La decisión de Trump, sustentada en la llamada Orden Ejecutiva 14172, buscaba “honrar la grandeza americana” y fue acompañada por la proclamación del 9 de febrero como el “Día del Golfo de América”. No obstante, la medida ha generado una reacción mixta entre los usuarios: mientras algunos en Estados Unidos lo ven como un acto patriótico, una parte significativa de la población se opone al cambio. En México, en tanto, ha sido percibida como una afrenta cultural.

Internacionalmente, países como Reino Unido han optado por seguir utilizando el término “Golfo de México”, citando su uso histórico y reconocido por la Organización Hidrográfica Internacional. La presidenta Sheinbaum reiteró que el reclamo no es contra Estados Unidos, sino contra Google por aplicar el nuevo nombre en áreas que no corresponden al territorio estadounidense: “Lo que decimos es: Google, sujétate a lo que aprobó el gobierno de los Estados Unidos”.