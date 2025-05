Temporada de ciclones 2025, ¿qué estados serán los más afectados y a qué se debe?

Ante el inicio de la temporada de lluvia en el país, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabían Vázquez Romaña, anticipó que no se espera una temporada de ciclones hiperactivos; sin embargo, indicó que las autoridades climatológicas se mantendrán cercanas a la ciudadanía en caso de una intensa actividad o afectaciones.

“Cualquier ciclón tropical representa algún grado de riesgo. A veces el ciclón se va en paralelo a la costa muy cerca de Yucatán, y no porque no ingrese al centro, quiere decir que no va afectar”, aclaró.

Huracanes. El Servicio Meteorológico Nacional dio los detalles de lo que se espera este año en la temporada de ciclones. (Cortesía/especial)

En entrevista con Publimetro, el titular del Sistema Meteorológico, Vazquez Romaña, aconsejó a la ciudadanía vulnerable contar con un plan familiar ante ciclones, ya que esto ayudará a reducir los daños o pérdidas materiales.

¿Cuántos ciclones se esperan este año?

En conferencia, Fabián Vázquez señaló que en esta temporada de ciclones se esperan hasta 20 fenómenos para el Océano Pacífico, mientras en el Atlántico pudieran ser 17 ciclones.

Esto implica que el número pronosticado es de cercano o ligeramente mayor al promedio climatológico, lo que se atribuye a la fase neutra del fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) , el cual se prevé que permanezca durante la mayor parte de la temporada de huracanes.

Cabe mencionar que en la cuenca del Pacífico el inicio de la temporada fue este 15 de mayo a los que se les asignará algún nombre, mientras que, en el Atlántico el ciclo comienza el 1 de junio, y en ambas cuencas, la temporada concluye el 30 de noviembre.

Pronóstico de ciclones:

Pacífico:

8 - 9 tormentas tropicales

4 - 5 huracanes categoría 1 y 2

4 - 6 huracanes categoría 3, 4 y 5

Atlántico:

7 - 9 tormentas tropicales

3 - 4 huracanes categoría 1 y 2

3 - 4 huracanes categoría 3,4 y 5

¿Cuáles son los estados con mayor riesgo?

El Sistema Nacional del Servicio Meteorológico Nacional indicó que este año los estados del país más vulnerables a impactos de ciclones son: Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas y Yucatán.

Asimismo, Vázquez señaló que estadísticamente el mes de septiembre es el periodo donde más se desarrollan los ciclones, seguido del mes de octubre.

“Estadísticamente en el Pacífico tres ciclones impactan en las costas de México, mientras en el Atlántico dos ingresan a tierra. En ambas cuencas, la temporada concluye el 30 de noviembre”, acotó.