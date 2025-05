¿Quién es Alfonso Sánchez, el candidato que promueve una justicia cercana y entendible?

Para el abogado Alfonso Alejandro Sánchez Talledo, candidato a magistrado penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Poder Judicial debe ser cercano a la ciudadanía y sin una justicia selectiva, por ello llamó a la ciudadanía a hacer un lado los prejuicios del proceso, y participar en las urnas el próximo 1º de junio.

En entrevista con Publimetro, Sánchez Talledo, quien tiene más de 30 años de experiencia en el servicio público, narró los retos que ha enfrentado durante su campaña, tal como la falta de recursos o el desinterés de la ciudadanía a participar, y es que algunas personas consideran la elección como un fraude.

“Yo mismo he sufrido las injusticias, yo mismo he sufrido discriminación, yo mismo he sufrido una serie de embates del sistema y los puedo entender”, expresó.

¿Por qué la gente no quiere participar en la elección judicial?

-Ha habido personas que se resisten, que dicen no voy a votar. Yo a veces trato de convencerlas y les pregunto por qué no quieren votar, entonces contestan que esto es una farsa, esto y aquello.

-Y digo mire, si esto es una farsa no sería candidato porque no tengo padrinos, no tengo relaciones, no tengo nada, al contrario soy un perseguido del sistema. Aún así estoy de candidato, no soy militante partidista y ni tengo relación con nadie en el poder, lo único que pudieron haber visto fue mi trayectoria.

¿Cuál ha sido el mayor en la campaña?

-Suena poco ilusorio que haya cancha pareja, porque siempre hay personas que tienen más recursos que otras o tienen algunas relaciones que las benefician. Pero, al final creo que ha sido un buen ejercicio porque nos ha permitido darnos a conocer, a través de redes sociales, nuestras trayectorias y perfiles.

-Entonces, contrario a cualquier pronóstico si he tenido un buen recibimiento con la gente y aprovecho para compartirles mi mensaje de esperanza, y ser empático con ellos porque también he sido víctima del sistema.

¿Por qué eres una víctima del sistema?

-Soy un perseguido de la presidencia de la Suprema Corte, y del Consejo de la Judicatura Federal. Tuve el honor y privilegio de ser secretario en funciones de magistrado en Toluca, de 2019 a 2020.

-Estuve un año al frente de ese tribunal, y con una serie de conflictos porque ilusamente empecé hacer lo que era correcto, porque me percato que hay irregularidades. La persona que hacía estos actos se llevaba los carros oficiales a su casa, según para trabajar.

-Viene el cambio de administración en la Corte, entre Arturo Zaldívar y Norma Piña, ahí entra el influyentismo, todo se revierte en mi contra e incluso la funcionaria que hacía las irregularidades me amenazó de muerte e incluso tenía medidas de seguridad y hasta me mandaron a Tampico a trabajar.

- A la funcionaria la restituyen. El contexto grave de todo esto para mí, es cuando veo que esta persona tiene una resistencia, pregunto a uno de mis colaboradores ¿por qué ella se oponía? y dice ten cuidado porque tiene nexos con la maña.

- Mi colaborador me manda un link de un reportaje, y cuando lo veo me quedé con el ojo cuadrado porque supe de ese negocio, que se dedicaba a lavar dinero, y bueno una es una persona con hijos estudiando en las mejores universidades privadas.

¿Cuáles son tus propuestas?

-Tengo muchas ideas, quiero acercar la justicia a la población, ese es mi lema de campaña ‘justicia cercana a ti’, se habla mucho de las sentencias de lectura fácil. Dentro de mis propuestas vamos hacer las sentencias en formato de historieta para que sean fáciles de comprender.

-En tanto, la ciudadanía va tener las puertas de mi oficina abierta todos los meses del año y siempre voy a tener contacto con mi electorado porque siempre he sido transparente y me someto al escrutinio.