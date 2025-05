Paula María García Villegas Sánchez Cordero, ¿qué propone para ser ministra de la Corte?

La elección judicial de este domingo 1º de junio, no solo es un acto de democracia, sino un empoderamiento ciudadano, ya que por primera vez los juzgadores en México serán electos por el voto popular en más de cien años, y esto representa un gran avance para la política mexicana, comentó Paula María García Villegas Sánchez Cordero, candidata a ministra de la Suprema Corte.

“La elección judicial es empoderar a las y los ciudadanos, es empoderar al pueblo de México para que ellos elijan a sus juzgadores. Además del ejercicio, la Corte tiene que tener la figura de Amicus Curia, y así pueda oír a los sectores sociales”, apuntó.

En entrevista con Publimetro , Paula Villegas rechazó tener una supuesta victoria por ser la hija de la exministra Olga Sánchez Cordero, por ello resaltó que a lo largo de 28 años ha esculpido con martillo y cincel su trayectoria.

¿No es nepotismo su candidatura por ser hija de Olga Sánchez Cordero?

— Es la mayor referencia que me ha dado el destino ser hija de Olga Sánchez Cordero, no tengo tema alguno, me he ganado mi trabajo con 28 años de carrera judicial y 14 años como juzgadora, y mi madre salió de la Corte hace 10 años.

Entonces no es nepotismo, tengo una candidatura legítima y esta se logró a partir de la reforma del Poder Judicial. Tengo la experiencia necesaria y sobre todo en el Poder Judicial se necesita una justicia pronta, y por supuesto un acercamiento con los ciudadanos.

Por eso, la nueva Corte debe trabajar con las sentencias, fortalecer el estado de derecho, el principio de seguridad jurídica, y sobre todo urge un acceso efectivo a la justicia para las personas o grupos que nunca la han tenido.

La oposición dice que su candidatura ya ganó, porque está en las listas oficiales, ¿qué dice usted?

— No estoy en la lista de Morena, ni en la lista que le llaman lista oficial, por supuesto no es una elección “amañada” como ellos dicen, al contrario la gente debe salir a votar y hacer uso de su derecho democrático.

Desde luego, a la oposición decirle que no por venir de una familia como la de mi madre, Olga Sánchez Cordero, estoy incurriendo en nepotismo, tengo la experiencia necesaria para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tengo más de 28 años de experiencia con 127% de productividad, y más de 25 mil sentencias que han marcado pauta. Soy feminista, he defendido el principio de igualdad y no discriminación con aportaciones, tal como el apellido materno antes que el paterno, esto implico pasar de un sistema patriarcal a uno igualitario.

¿Cuáles son tus propuestas para la nueva Corte?

— Voy por una Corte que fortalezca la democracia, en donde existan pesos y contrapesos entre los poderes públicos, que la independencia del Poder Judicial se vea reflejada y que la ciudadanía se sienta identificada.

También, en la Corte debe existir la coordinación entre los poderes públicos, esto para servir bien al pueblo de México, claro desde luego debe haber coordinación, pero no sumisión. Además los derechos humanos deben extenderse, esa debe ser la función de la Corte.

Es importante que a las ministras y ministros de la Corte las vea el pueblo, vea su rostro y sepa que va haber una justicia transparente, una justicia de escucha a la gente , y una justicia de pulso social.

¿Quién es Paula María García Villegas Sánchez Cordero?

— Actualmente es magistrada de circuito en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, y a la fecha tiene licencia para competir por el cargo de ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Trayectoria profesional y académica

María García Villegas Sánchez Cordero es hija de Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, exsenadora y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

García Villegas llega a la elección judicial tras ser magistrada del Décimo Primer Tribunal en Materia Administrativa de la Ciudad de México, pero actualmente tiene licencia para competir en el proceso electoral, anteriormente fue jueza de distrito, proyectista en un tribunal colegiado y secretaria particular en la SCJN.

La magistrada cuenta con una sólida formación académica, es licenciada en Derecho por la UNAM (1991-1994) y en Economía por el ITAM (1995), posee un Master of Law por la London School of Economics and Political Science y un Doctorado en Derecho por la UNAM.

Pero además, en 2013 obtuvo la acreditación como “Formadora de Ética Judicial” por la SCJN, y ha ejercido la docencia en instituciones como la UNAM, ITAM, Ibero y Tec de Monterrey, y ha publicado diversos ensayos y artículos sobre el Poder Judicial.

Otros de sus cargos fueron: