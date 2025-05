Guerra de cárteles entra en fase crítica, ¿qué narcotácticas enfrentan las Fuerzas Armadas?

Las tácticas del crimen organizado en México han escalado a grados militares, evidenciando una modernización en su confrontación con las fuerzas armadas, y es que recientemente ocho militares perdieron la vida en los límites de Michoacán y Jalisco, siendo víctimas de una explosión de una mina artesanal.

El trágico suceso ocurrió cuando un equipo especial rastreaba un presunto campo de reclutamiento, posiblemente del Cártel Jalisco Nueva Generación, ante el lamentable hecho, la oposición acusó que los cárteles dominan completamente el territorio porque son capaces de matar soldados con minas y hasta drones.

“En México ya matan soldados con minas terrestres y drones, y el gobierno ni se inmuta. No hay respuestas, no hay acción, no hay autoridad”, expresó el senador del PRI, Alejandro Moreno.

Durante el sexenio del expresidente, Andrés Manuel López Obrador (2018 - 2024), alrededor de 137 militares fueron abatidos por los cárteles de la droga en México, según estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿Cómo fue el accidente de los militares?

Una agrupación de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, viajaba abordo de un vehículo blindado tipo SandCat, esto en el municipio de Los Reyes en Michoacán, cuando se toparon con un explosivo escondido en la tierra, el cual fue detonado por el paso de vehículo.

Debido a la explosión, en el lugar seis elementos perdieron la vida y otros dos quedaron heridos, por lo que fueron llevados de inmediato vía área a un hospital, donde más tarde perdieron la vida.

De acuerdo con los reportes, la localidad de “El Santuario” se ubica entre los límites de Michoacán y Jalisco, tierras donde el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene un enfrentamiento abierto con Cárteles Unidos.

Morena es un gobierno sumiso al crimen

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno aseguró que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación es incapaz de combatir al crimen organizado en nuestro país, ya que los cárteles logran cometer sus crímenes porque el gobierno se rindió.

“El crimen hace lo que quiere porque este gobierno se rindió. No está rebasado, está ausente. Dejaron solos a los militares, dejaron solos al pueblo”, expresó.

A través de redes sociales, el líder del Partido Revolucionario Institucional, llamó al Gobierno de Morena a renunciar, ya que es sumiso al crimen organizado y por tanto incapaz de combatirlo.

“Nosotros sí vamos a poner orden. Carácter, con responsabilidad y con resultados. Porque México merece un gobierno que dé la cara y haga su trabajo”, acotó.

Sheinbaum se solidariza con las familias de las víctimas

Durante su conferencia ‘Mañanera’ de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum envió sus condolencias a las familias de las víctimas y lamentó el hecho, a la vez resaltó que su administración sigue trabajando en materia de seguridad.

“Muy lamentable que esto ocurra el uso de artefactos explosivos. Nuestra solidaridad, cariño y todo el apoyo a los familiares de la Guardia Nacional y se está trabajando de manera muy importante en seguridad”, dijo.

¿Cuáles son las tareas del FERI?

La Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI) tiene la encomienda de prevenir y combatir los delitos, así como garantizar y mantener la paz en el país. Además, este cuerpo pertenece a la Guardia Nacional.