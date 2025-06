Mexicanas y mexicanos en EE.UU. son hombres y mujeres de bien, no son criminales: Sheinbaum

Desde San Andrés Cholula, Puebla, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos al recordar que son hombres y mujeres honestas e informó que los 35 paisanos que fueron detenidos en una redada ya son atendidos por el Gobierno de México.

“Las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, son hombres honestos, que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida para ellos y para aportar a sus familias. No son criminales, son hombres y mujeres de bien, honestos, tienen toda la solidaridad de su gobierno. Desde hace dos días di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, a la red consular para que estuvieran en contacto brindando todo el apoyo que se requiere”, informó durante la inauguración de las torres de Cardiología y Oncología Pediátrica del Hospital de la Niñez Poblana del IMSS Bienestar.

Las mexicanas y mexicanos en EE.UU. son hombres y mujeres de bien, no con criminales: Sheinbaum Foto: Hazel Cárdenas/Presidencia

Se pronunció en contra de cualquier tipo de violencia para atender el fenómeno migratorio, al señalar que la mejor forma de abordar el tema es a través de mesas de diálogo y el diseño de una nueva reforma migratoria que tome en cuenta a las y los mexicanos que viven allá.

“No estamos de acuerdo en la forma de atender este fenómeno migratorio, no es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio, es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera, esa es nuestra posición. Y siempre un llamado a la paz, a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación, ninguna”, agregó.

Informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ya entró en contacto con la Embajada de Estados Unidos para atender este tema y recordó que las y los migrantes mexicanos siempre contarán con el apoyo de su gobierno para que se respeten sus derechos humanos.

“Y que sepan, que si quieren regresar a México, aquí los recibimos con los brazos abiertos. Tenemos el programa México te Abraza para recibir a las mexicanas y los mexicanos que están en Estados Unidos”, añadió.

Resaltó que la visita a Puebla es motivo para celebrar con la inauguración de las Torres de Cardiología y Oncología Pediátrica del Hospital de la Niñez Poblana IMSS-Bienestar, un hospital de tercer nivel que no le pide nada a ninguno de otra parte del mundo.

Con una inversión de 915 millones de pesos (mdp), estas torres amplían la capacidad de atención del tercer nivel en beneficio de pacientes menores de edad con cáncer y problemas cardiovasculares, a través de sus 142 nuevas camas censables, 145 no censables, 52 consultorios y siete quirófanos.