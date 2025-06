¿Es legal usar a la Guardia Nacional en protestas? Trump castigará con puño de hierro

Las tensiones en Estados Unidos por las redadas contra migrantes alcanzaron un nuevo punto álgido este lunes, luego que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó que si los manifestantes escupen a la Guardia Nacional enviada a Los Ángeles en medio de las protestas “serán golpeados más fuerte que nunca”.

“Los insurrectos tienen tendencia a escupir a la cara de los hombres y mujeres de la Guardia Nacional y a otros. Les dicen a estos patriotas que lo acepten, que así es la vida, pero no con la Administración Trump”, advirtió el mandatario.

“Si escupen, los golpeamos, y les prometo que van a recibir los golpes más fuertes que hayan recibido. ¡No se van a tolerar estas faltas de respeto!“, recalcó.

Así, en medio del caos, las declaraciones incendiarias del mandatario desataron una nueva ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional.

Mientras tanto, el despliegue de la Guardia Nacional ha sido recibido con fuertes críticas desde el gobierno de California. El gobernador Gavin Newsom reiteró que la decisión de Trump es una “provocación peligrosa” y una “maniobra ilegítima” que reactivó unas protestas que, según dijo, “ya estaban casi disipadas”.

Asimismo, el fiscal general del estado, Rob Bonta, anunció este lunes una denuncia contra Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por lo que calificó como un “despliegue ilegal” y una “violación directa” de la Décima Enmienda de la Constitución, que establece los límites del poder federal sobre los estados.

“Federalizar a la Guardia Nacional de California supone un abuso de autoridad del presidente según la ley y no es algo que nos tomemos a la ligera”, explicó Bonta.

“Antes de militarizar las calles, había muchas otras medidas racionales que se pudieron haber tomado.”

Legalidad cuestionada

La medida, implementada mediante el Título 10 del Código de Estados Unidos, permite a Trump asumir control federal sobre fuerzas estatales bajo ciertas condiciones; sin embargo, expertos legales y analistas advierten que el uso de esta disposición en contextos de protestas civiles es altamente cuestionable.

La Guardia Nacional ha sido históricamente desplegada en situaciones de emergencia como desastres naturales o disturbios excepcionales.

En el pasado, solo en momentos críticos como los disturbios de Los Ángeles en 1992 o los de Watts en 1965, el gobierno federal intervino de manera similar, pero en ambos casos, el despliegue fue solicitado por las autoridades locales, a diferencia de la actual intervención de Trump.

El precedente más inmediato fue el despliegue tras la muerte de George Floyd en 2020, aunque entonces se contó con cooperación parcial de los estados.

En esta ocasión, Trump actúa sin el aval de California, lo que intensifica el debate sobre el equilibrio de poderes en el sistema federal estadounidense.

Retiro de programa

El despliegue militar coincide con una ofensiva legislativa del presidente para endurecer aún más su política migratoria.

La Casa Blanca anunció esta semana que “La Gran y Bella Ley” —como Trump la llama— eliminará la cobertura sanitaria del programa Medicaid para 1.4 millones de inmigrantes indocumentados.

“Esos recursos son para los ciudadanos estadounidenses”, señala el comunicado oficial. “Con esta ley, Medicaid quedará protegido durante generaciones y se acabará el subsidio a ilegales a costa de los contribuyentes”, añadió la Casa Blanca, que vinculó explícitamente la nueva legislación con los arrestos realizados en Los Ángeles durante el fin de semana.

Protestas se extienden

Alrededor de 150 personas, incluidos menores, fueron arrestadas este lunes en la ciudad californiana de San Francisco en el marco de las protestas contra las detenciones y deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Algunos individuos se pusieron violentos y comenzaron a cometer delitos que iban desde agresiones hasta vandalismo grave y daños a la propiedad”, explicó el Departamento de Policía de San Francisco en un comunicado.

Dos agentes sufrieron lesiones no letales, mientras que otro fue trasladado a un hospital local para ser tratado, apunta el texto difundido.

“Las personas siempre son libres de ejercer sus derechos de la Primera Enmienda en San Francisco, pero la violencia, especialmente contra los agentes de la Policía de San Francisco, nunca será tolerada”, advirtió el organismo.

SRE confirma 42 mexicanos detenidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México confirmó este lunes que 42 mexicanos fueron detenidos tras las redadas migratorias y protestas registradas en Los Ángeles, California.

Del total de connacionales detenidos, cuatro ya fueron deportados —dos de forma voluntaria y dos con orden previa—, informó el canciller José Ramón de la Fuente durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular de la SRE detalló que los detenidos son 37 hombres y 5 mujeres, y que la red consular ya se encuentra desplegada para brindar asistencia jurídica, humanitaria y consular a cada uno de ellos.

El canciller exhortó a los mexicanos en EE.UU. a no caer en pánico, y en caso de estar en situación de acoso o detención, mantener la calma y contactar al consulado lo antes posible, pero sobre todo no firmar documentos que no entiendan.

Lemus se pronuncia por migrantes

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus manifestó a través de sus redes sociales profunda preocupación por las recientes redadas migratorias en Los Ángeles, California, las cuales han desatado brotes de violencia y protestas en barrios con alta presencia migrante.

“Desde Jalisco hemos seguido con atención los sucesos del fin de semana en Los Ángeles, California, en donde las redadas de Migración han generado preocupantes brotes de violencia”, escribió el mandatario.

Puebla enviará abogados a Los Ángeles

El gobernador de Puebla condenó enérgicamente las redadas migratorias en la ciudad de Los Ángeles, California, y anunció el envío de un grupo de 10 abogados poblanos para apoyar en la defensa legal de los migrantes detenidos.

“No es con redadas ni con violencia como se debe atender el tema migratorio, sino con una estrategia solidaria y una reforma integral, como la ha planteado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, basada en el diálogo y la justicia”, declaró el mandatario al lamentar las violaciones a los derechos humanos de los migrantes mexicanos.

Frase:

“Hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso (…) No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta, condenamos la violencia venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones”

Claudia Sheinbaum

Presidenta de México