Gobernadores mexicanos cierran filas con Sheinbaum por acusaciones de EU

Los 32 Gobernadores de México respaldaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum ante las acusaciones de Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, quien señaló a la mandataria mexicana de llamar a los migrantes a protestar de manera violenta en Los Ángeles.

“La presidenta Claudia Sheinbaum nunca ha llamado a protestas violentas. Por el contrario, ha reiterado en múltiples ocasiones que las manifestaciones deben ser pacíficas, con apego a la ley y respeto mutuo”, apuntó la Conago.

Mediante redes sociales, los gobernadores mexicanos destacaron que México y Estados Unidos han construido mecanismos de coordinación, por ello confían que la situación se resolverá con diálogo.

“Quienes integramos la Conago, confiamos en que esta situación podrá resolverse de manera institucional y oportuna. México y estados Unidos son países vecinos, aliados y socios estratégicos”, acotó la organización.

¿Qué dijo Kristi Noem de Sheinbaum?

La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem acusó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum de llamar a los migrantes a protestar de manera violenta en Los Ángeles, California.

“Claudia Sheinbaum salió e incitó a más protestas en Los Ángeles, y la condeno por eso. No debería estar alentado a las protestas violentas que están ocurriendo”, expresó.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, Noem aseguró que Estados Unidos es un país libre, y donde las personas pueden manifestarse libremente, sin embargo, los actos violentos son reprobables.

“Ella no debería estar encauzando las protestas violentas que se están llevando a cabo, la gente puede protestar pacíficamente pero la violencia que hemos visto no es aceptable y no va a pasar en Estados Unidos”, remató la funcionaria estadounidense.