Mario Delgado reafirma en la UNAM compromiso con la cultura de paz a través de la educación

La educación es la gran apuesta del Gobierno de México para una cultura de paz, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien señaló lo anterior durante la presentación de la estrategia Cultura de Paz: un semillero universitario, realizada en la rectoría general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicando que, por ese motivo, la institución que encabeza ha puesto en marcha diversos programas para fomentar la paz desde las aulas.



Delgado Carrillo aseguró que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lleva a cabo la campaña preventiva, nacional y permanente Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata, elige ser feliz dentro de la que se llevan a cabo las Jornadas Nacionales por la Paz y contra las Adicciones desde un enfoque territorial, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).



En presencia del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Venegas y la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, el titular de la SEP expuso que el gobierno centra su mayor atención en las causas que generan la violencia: la injusticia, las desigualdades, la exclusión, la falta de oportunidades y, por ello, su vocación social es la de atender a los más necesitados.



En este marco, Delgado Carrillo dijo que para la NEM la promoción de una cultura de paz es esencial, porque implica el respeto a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, a la no violencia, al diálogo y la búsqueda de acuerdos pacíficos en el aula, en el entorno escolar, en la comunidad.



Agregó que la NEM promueve valores como la tolerancia, el respeto a los demás, la no discriminación, la diversidad, la equidad de género, el respeto al medio ambiente y a las mujeres.



También pone énfasis en la activación física y deportiva, el arte, la cultura y la lectura, la sana recreación o el trabajo en comunidad, que son aliados poderosos para la construcción de la paz, la promoción de la salud y la prevención de las adicciones.



Por lo anterior, manifestó que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es promotor de la paz y siempre defenderá los derechos de las personas, de los migrantes y el derecho a la dignidad humana, siempre por vías pacíficas.



En su oportunidad, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que, si todos los sectores de la población aportan un granito de arena, se logrará un mejor país para las próximas generaciones, porque México no está condenado a la guerra, está destinado a la paz. Felicitó al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, por el arranque del programa.



El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, destacó –a través de un video mensaje— que en materia de política exterior México ha sido, es y seguirá siendo esencialmente un país pacifista, ya que nuestros principios constitucionales señalan que buscaremos siempre la solución pacífica de las controversias.



Al presentar la estrategia Cultura de Paz: un semillero universitario que promoverá la paz y la erradicación de las violencias en la UNAM, el rector Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que esta casa de estudios no puede permanecer neutral ante la creciente escalada de violencia, el resurgimiento de visiones autoritarias, extremismos religiosos, nacionalismos y xenofobia.



“Nuestra misión es alimentar el pensamiento crítico, generar alternativas y sembrar esperanza. La paz debe surgir tanto en las aulas como en los núcleos familiares y comunitarios, fomentarse en toda práctica cotidiana y manifestarse en la palabra que dialoga en lugar de confrontar”, aseveró el rector tras firmar el Acuerdo por el que se crea el Programa Universitario de Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias.