Sheinbaum agradece a gobernadores su apoyo unámine ante acusaciones de EE. UU.

Con un apoyo unánime, sin distingo de partidos ni colores, la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) emitió su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de los señalamientos de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, quien acusó a la mandataria mexicana de incitar las protestas en Los Ángeles.

En respuesta, la mandataria en su cuenta de X compartió el pronunciamiento de los mandatarios y agradeció su apoyo.

En el pronunciamiento firmado por los 32 mandatarios estatales, la Conago subrayó que la mandataria mexicana “nunca ha llamado a protestas violentas”, y recordó que Sheinbaum ha reiterado constantemente su postura a favor de las manifestaciones pacíficas, el respeto a la ley y el diálogo como vía para resolver diferencias.

“Confiamos en que esta situación podrá resolverse de manera institucional y oportuna”, se lee en el documento firmado por los titulares del poder ejecutivo en las 32 entidades del país, quienes destacaron la solidez de los mecanismos de coordinación entre México y Estados Unidos, países que calificaron como “vecinos, aliados y socios estratégicos”.

El pronunciamiento también reconoció el papel de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos, resaltando su contribución a la economía, la cultura y la vida social de ese país.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la unidad nacional, con el respeto a la soberanía, y con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. México es un país democrático que valora profundamente la cooperación internacional”, concluye el comunicado, firmado por los gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La presidenta de la Conago y gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, encabezó la difusión del mensaje, que busca cerrar filas en torno al gobierno federal ante un contexto internacional delicado.

Acusaciones de Noem

Esto luego que la secretaria de Seguridad de Estados Unidos afirmó en compañía del presidente Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, que la presidenta de México, impulsó las protestas en Los Ángeles.

“Claudia Sheinbaum salió e incitó a más protestas en Los Ángeles, y la condeno por eso. No debería estar alentado a las protestas violentas que están ocurriendo”, expresó Noem.

En sus declaraciones, la secretaria enfatizó que Estados Unidos es un país libre, y donde las personas pueden manifestarse libremente, sin embargo, los actos violentos son reprobables.

“Ella no debería estar encauzando las protestas violentas que se están llevando a cabo, la gente puede protestar pacíficamente pero la violencia que hemos visto no es aceptable y no va a pasar en Estados Unidos”, remató la funcionaria estadounidense.