¡Adiós al padre ausente! Nuevas generaciones optan por home office para cuidar a sus hijos

Las críticas del abandono paterno o el rechazo de las actitudes machistas en la crianza de los hijos, han encontrado un eco para las nuevas generaciones de padres, y es que cada vez más los hombres asumen una paternidad activa, tan solo en México 9 de cada 10 padres con hijos menores de edad están al pendiente del cuidado de sus pequeño, estima el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

De acuerdo con la “Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados” del Inegi 2022, en nuestro país existen 13.1 millones de hombres de 15 a 60 años con hijos menores de edad, de los cuales 9 de cada 10 estuvieron acompañó a la madre durante el nacimiento de su bebé , y el 86.7% apoyó para dar de comer al bebé.

En entrevista con Publimetro, Alejandra Martínez, responsable de Estudios del Mercado Laboral de Computrabajo México, comentó que las nuevas generaciones de padres están conscientes de la importancia de la paternidad, por lo que cada vez apuestan por los trabajos como home office, ya que de esta manera pueden pasar tiempo de convivencia con los pequeños.

“Las empresas tienen que empezar a apostar por seres integrales, que tengan la oportunidad de ejercer un multirol y así los padres puedan atender cada ámbito de su vida. Ya que las nuevas generaciones reconocen que estar presentes en la vida de sus hijos, es tan importante como proveerlos económicamente”, destacó.

Cabe mencionar que, la “paternidad activa” implica la participación y la corresponsabilidad del hombre en los cuidados diarios de su hijo, crianza y educación, así como en atender las necesidades básicas como la alimentación, vestimenta y salud.

¿Qué tipo de empleo buscan las nuevas generaciones de padres?

La responsable de Estudios del mercado Laboral de Computrabajo en México, Alejandra Martínez, comentó que la nueva generación de padres evita caer en la adicción al trabajo, y así no justificar su ausencia paternal, por lo que apuestan a empleos con modelos híbridos tal como el “home office”.

“Las nuevas paternidades reconocen que estar presentes en la vida de los hijos, es tan importante como proveerlos económicamente. Entonces, ahora se valora el equilibrio entre la vida laboral y familiar”, expresó.

Asimismo, Martínez resaltó que actualmente en el mercado laboral, ya no se justifica la ausencia paterna con el exceso de trabajo o a la adicción laboral, ya que el padre dejó de ser el único sustento económico de la familia.

<i>“Anteriormente se justificaba la ausencia paterna bajo la idea de que el rol de padre era únicamente el de ser el sostén económico del hogar. Hoy con este enfoque moderno que tenemos en el mercado laboral se sobreentiende que el tiempo y la calidad de la presencia emocional no se puede reemplazar con cosas materiales”</i>. — Alejandra Martínez de Computrabajo México

¿Qué beneficios tiene una ‘paternidad activa’?

La paternidad responsable, no solo ayuda a reducir las tareas del hogar, sino también genera un desarrollo sano en los hijos, a la vez que se forja el vínculo “padre e hijo” que a través del tiempo será más sólido y de mejor calidad.

Entre las actividades que implica una “paternidad activa”, está el brindar amor incondicional a su hijo, acompañarlo a la hora de comer y acostarse, celebrar los logros o aprendizajes, además de acompañar en los juegos y diversiones.

Paternidad activa en los primeros años:

Compartir corresponsablemente con la madre las tarea de cuidado, crianza y domésticas

Educar sin golpe, ni amenazas, pero ser siempre firme y respetuoso al mismo tiempo

Estar involucrado en la estimulación y educación del menor

Poner atención a las necesidades que tu hijo va teniendo en cada etapa

Asimismo, una “paternidad activa” implica llevar a los pequeños a la escuela, asistir a las reuniones y actividades del colegio, leer cuentos o historietas a los hijos y conversar con la madre sobre los avances y necesidades del menor.

¿Cuáles son los enemigos de la ‘paternidad activa’?

El machismos, tal como creer que el cuidado de los hijos es tarea de las mujeres y que el rol de papá es de ayudante, es el principal enemigo de una “paternidad activa”, así como creer que la presencia de un padre no es importante o es reemplazable, indica la “Guía de paternidad activa para padres” de la Unicef.

Otros enemigos de la paternidad responsable:

Estrés laboral y económico

Ser papá trabajólico

La violencia intrafamiliar

No estar atento a las necesidades de los hijos

Algunos distractores que dificultan estar presentes en la paternidad como la tele, celular o computadora

¿Cómo puedo ser un padre responsable si no vivo con mi hijo?

En la actualidad existen situaciones donde el papá no vive con su hijo, pero ello no significa que no se pueda ser un “padre activo”, de ahí que sea fundamental planear el cuidado del hijo, pasar tiempo de calidad y exclusivo con el hijo.

Tan importante es entregar cuidados al pequeño, cómo proveer económicamente sus necesidades, y es que de los 2.4 millones de hombres de 15 a 60 años de edad con hijos viviendo fuera del hogar, el 44.7% considera que el apoyo económico cubre todas las necesidades del menor.

En caso de ser un padre adolescente, se debe buscar equilibrio entre el estudio, trabajo y las tareas del cuidado, aunque no se viva con el hijo, ya que es vital estar presente en la vida cotidiana.

Datos:

De acuerdo con la ENASIC, en México el 95.5 % de los hombres padres estuvo al pendiente del cuidado de su hijo.

El 91.6% acompañó a la madre durante el nacimiento de su hija o hijo.

El 86.7% apoyó para darle de comer o beber al bebé

El 75.9% bañó, vistió o arregló al bebé

