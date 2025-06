Claudia Sheinbaum celebra elección de Hugo Aguilar como ministro presidente de la SCJN

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró públicamente la elección de Hugo Aguilar Ortiz como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacando el carácter histórico del nombramiento y resaltando el avance democrático que representa el nuevo proceso de elección popular dentro del Poder Judicial.

Durante un evento realizado en el Hospital General de Tulancingo, Hidalgo, en el marco del informe de avances de los Programas para el Bienestar, Sheinbaum se refirió al reciente proceso electoral en el que por primera vez fueron elegidos por voto ciudadano ministros, magistrados y jueces.

“Decirles que, recientemente, hubo una elección para el Poder Judicial, es mucho mejor que haya decidido el pueblo de México a que decidan unos cuantos senadores, quién va a ser los ministros y las ministras, y fíjense que lo decidió el pueblo, pueblo sabio”, expresó la mandataria.

…un abogado indígena mixteco

En su mensaje, Sheinbaum subrayó el simbolismo y la trascendencia del hecho de que Hugo Aguilar Ortiz, un abogado indígena mixteco, haya sido electo como presidente de la Corte, convirtiéndose en el primero de origen indígena en ocupar este cargo desde Benito Juárez.

“El presidente de la Corte va a ser un indígena mixteco, fue el que recibió el mayor número de votos, un gran abogado indígena mixteco, después de Benito Juárez no había habido un presidente de la Corte indígena en nuestro país, es un gran cambio, un cambio profundo”, afirmó.

La presidenta también aseguró que su gobierno no olvida a los pueblos originarios ni los principios con los que llegó al poder. “Nosotros llegamos con principios, nosotros no mentimos, no robamos, y nunca jamás vamos a traicionar al pueblo de Hidalgo y al pueblo de México”, concluyó.

¿Quién es Hugo Aguilar Ortiz?

Nacido en 1973, Aguilar Ortiz es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. A lo largo de más de tres décadas ha trabajado en defensa de los derechos de los pueblos originarios.

Desde 2018 ha sido coordinador general de derechos indígenas en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), participando en las consultas de proyectos como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También ha ocupado cargos estatales y ha colaborado con la ONU en temas de tierra y territorio indígena.

Su trayectoria incluye litigios ante la SCJN en defensa de medios indígenas y participación activa en organizaciones como el Congreso Nacional Indígena y Sermixe, desde donde ha promovido la justicia pluricultural en México.

Aguilar ha expresado que trabajará desde la Corte por una justicia con perspectiva indígena y comunitaria, reflejo de la diversidad cultural del país.