¿Clonación de resultados a ministros? INE pone en duda votación por coincidir con“acordeones del Bienestar”

El consejero del INE, Arturo Castillo pidió no declarar válido los resultados de la elección a ministros de la Suprema Corte, esto al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ya que los resultados obtenidos en la votación son muy similares a los indicados en los “acordeones del Bienestar”.

“Diversos modelos de acordeón en su mayoría promueven las mismas candidaturas ganadoras en los cargos nacionales, y en las cuatro Salas Regionales. En los cargos nacionales las candidaturas ganadoras estaban incluidas en promedio, en el 80% de los acordeones”, comentó.

Durante la sesión de este domingo del INE, Castillo acusó que los resultados de la votación para ministros de la Corte, es idéntico al contenido en los acordeones, por ello advirtió que la distribución de los “acordeones del Bienestar” pudo ser determinante en los resultados.

“Esto constituye un indicio que a pesar de las diferencias entre los distintos acordeones se trató de una estrategia propagandística, dirigida intencionalmente a beneficiar a las mismas candidaturas”, acotó.

Por ello el consejero Arturo Castillo señaló que si llega acreditar los supuestos, entonces habría una afectación directa en la equidad de la contienda electoral del pasado domingo 1º de junio.

¿El INE puede invalidar la elección judicial?

Por otra parte, Castillo mencionó que el máximo órgano de la democracia carece de facultades para declarar la nulidad de la elección, ya que son las autoridades jurisdiccionales quienes pueden hacerlo.

“Por ello propongo a este Consejo General, declarar la no validez, que no es lo mismo que declarar nulidad, no declarar la validez de las elecciones de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial en la Sala Superior y de las Salas Regionales”, argumentó.

En tanto, Claudia Zavala, también consejera del INE, aseguró que el uso de los “acordeones del Bienestar” en la votación, rompieron con los principios básicos de las elecciones, tal como la autenticidad del proceso electoral.