¿Qué opina México? esto dijo Sheinbaum del bombardeo de EU a Irán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum pidió a la Organización de las Naciones Unidas intervenir de manera institucional en el conflicto de Medio Oriente y hacer un llamado a la construcción de paz, tras el bombardeo de Estados Unidos a las instalaciones nucleares instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Fordow de Irán, que dejó a varias personas heridas este fin de semana.

A través de redes sociales, la mandataria opinó sobre el ataque estadounidense al país islámico, ello a partir de una reflexión del recién fallecido papa Francisco, quien consideraba a la guerra como “el mayor fracaso de la humanidad”, porque no existe futuro en la destrucción.

Por ello, la presidenta Sheinbaum refrendó que México siempre será un país con rechazo a la intervención, y que apueste por las soluciones pacíficas, la cooperación internacional para el desarrollo, la protección a los derechos humanos, la lucha por la paz y la seguridad internacional.

“Naciones Unidas debe ser hoy más que nunca la institución que llame a la construcción de la paz”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum en la red X.

¿Cuál será el papel de México en el conflicto EU - Irán?

En entrevista con Publimetro, René Cáceres, investigador adscrito a la Universidad Rosario Castellanos, comentó que México podría asumir el rol de un país mediador o simplemente de convertirse en un espectador más como otros de los países en el mundo.

“México podría ser un fiel en la balanza, si quisiera ser un negociador de buena fe para llegar a la resolución de un conflicto. En realidad no me parece que vaya ser así puesto que no estamos en Consejo de Seguridad, estamos como invitados pero no somos parte de ello”, expuso.

Por ello, Cáceres descartó que nuestro país vaya a tener un papel crucial en este conflicto de Medio Oriente, donde los Estados Unidos es participante activo, asimismo rechazó la posibilidad de una posible guerra nuclear entre Irán y el Gobierno republicano de Donald Trump.

“Probablemente el conflicto, ahora que Rusia dijo que va apoyar y Corea del Norte dijo que también va apoyar, tal vez escale a una proporción mayor por lo que el conflicto vivirá un tiempo prolongado, tal como la guerra en Ucrania”, apuntó.

¿Estados Unidos podría vivir un nuevo ataque terrorista?

Por otra parte, René Cáceres, experto en seguridad, advirtió que los Estados Unidos podría vivir un nuevo ataque terrorista en su territorio, tal como el atentado ocurrido a las Torres Gemelas en 2001 o la detonación de bombas en el Maratón de Boston en 2013.

Por ello, el académico apuntó que el Gobierno de Donald Trump deberá reforzar su seguridad nacional interna, esto con la intención de contener una ofensiva de Irán o grupos extremistas en suelo estadounidense.

“Estados Unidos debe ser cuidadoso en su seguridad, ya lanzaron una ofensiva en términos de cuidar su seguridad interna. Pero seguro habrá muchos extremistas que quieran llevar a cabo un ataque al interior de Estados Unidos, como ya ha pasado”, comentó.