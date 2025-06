¿Cómo funcionarán ahora los chips de celulares? Esto dice la nueva Ley de Telecomunicaciones

El Senado de la República aprobó con 77 votos a favor y 30 la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que una persona deberá tener registrado su número telefónico ante la autoridad, asimismo el Gobierno de México se garantizará el acceso a internet en el país, principalmente en las zonas marginadas.

Además, la nueva ley prohíbe la publicidad de gobiernos extranjeros en nuestro país, ello para evitar otra situación como la ocurrida hace unos meses con Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, quién apareció en televisión mexicana hablando sobre advirtiendo sobre las implicaciones de migrar a su país de manera ilegal.

“Si estás pensando en entrar ilegalmente a Estados Unidos, ni lo pienses”, decía la funcionaria del Gobierno de Trump, en el polémico spot publicitario transmitido en el pasado mes de abril.

¿Cómo se comprarán los chips telefónicos ahora?

El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino expuso que a partir de la nueva Ley de Telecomunicaciones, las personas que busquen cambiar de número o compren un nuevo equipo, deberán presentar su identificación a los operadores y así registrar el número telefónico a su nombre.

“Esto es algo que los operadores registran, no es un registro que haga el gobierno, pero no (se podrán) tener chips activos si no están asociados a una persona que se haya identificado”, dijo el funcionario en la ‘Mañanera’ del pasado miércoles.

Cabe mencionar que, el Gobierno de México tiene previsto regular la venta de chips telefónicos para celular, debido a los crecientes casos de extorsión y fraudes, por ello se deberá presentar el CURP y una identificación oficial para adquirir una línea telefónica en celulares.

“Si vas a comprar un chip, que se registre tu CURP con tu identificación oficial. Es un tema esencialmente de seguridad, no tiene que ver con otra cosa”, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum en su ‘Mañanera’ de mayo.

¿Qué más implica la nueva Ley de Telecomunicaciones?

A partir de la nueva Ley se tiene prevista la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual será sustituido por la Agencia de Transformación Digital, quien asumirá las funciones de regular y supervisar las políticas públicas del sector.

En tanto, los mecanismos de protección a las audiencias fueron reforzados, por lo que no se podrán bloquear plataformas digitales, como originalmente estaba previsto en el artículo 109 de la iniciativa.