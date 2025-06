Andrea Chávez se queda fuera, Noroña revela nombre de quien podría sucederlo

El senador Gerardo Fernández Noroña, actual presidente del Senado de la República, comentó que no estaría buscando la reelección de la dirigencia en la cámara alta, siempre y cuando su compañera de bancada Laura Itzel Castillo pretenda ocupar el cargo.

“Se empieza a hablar de la compañera Laura Itzel Castillo, y si fuera el caso no participaría, la apoyaría. Me parece que es una compañera de primerísima y con una trayectoria en la lucha política y social”, dijo el senador Noroña.

Durante una entrevista con medios de comunicación, Fernández Noroña describió a Laura Itzel como una mujer sólida, a la vez mencionó que aún no se deciden los criterios para la elección de la nueva presidencia del Senado.

“En lo personal si ella determinara dar un paso al frente y decir: si voy a buscar la presidencia del senado, yo retiraría todo interés en buscar ser reelegido en la Mesa Directiva”, expuso.

¿Quién es Laura Itzel Castillo Jiménez?

Actualmente es senadora por Morena y cuenta con una formación en arquitectura por la Universidad Autónoma de México, y participó en la construcción del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Asimismo, Castillo Jiménez fue diputada por la Ciudad de México entre 1991 a 1994, mientras que en los años 1999 y 2000 fue delegada por Coyoacán y más tarde se convirtió en secretaria de Desarrollo Urbana del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué pasó con Andrea Chávez y su candidatura a la presidencia del Senado?

Por su parte, la senadora Andrea Chávez, también de Morena, descartó que buscará la presidencia del Senado de la República para el próximo periodo y aclaró que su prioridad es trabajar en favor del estado de Chihuahua.

“No he comunicado que busque presidir el Senado de la República, porque no busco presidir el Senado de la República. Es importante que los medios de comunicación comprendan la forma en que nosotros hacemos política, no nos movemos en la intriga, no tengo planes secretos, ni un Plan B”, comentó.