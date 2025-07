Ni las becas del Bienestar frenan la deserción escolar, organización evidencia los focos rojos

El ciclo escolar 2024 - 2025 cierra de manera oficial este miércoles; sin embargo, la violencia que azota a estados del norte del país, y la deserción son los retos que la educación en México no ha logrado superar, pues tan solo en este año escolar se calcula unos 450 mil estudiantes no volvieron a las aulas para tomar clases, mientras que un millón 200 mil dejaron inconcluso el curso debido a las protestas magisteriales.

En entrevista con Publimetro , Israel Sánchez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), comentó que el modelo de la “Nueva Escuela Mexicana” no ha dado resultados significativos en materia de educación, y mucho menos la “Beca Rita Cetina” o la “Beca Benito Juárez” han influido positivamente en la formación educativa en nuestro país.

“Nosotros estimamos, con números oficiales, que más de siete millones de niños no volvieron más a las aulas, esto entre el 2021 —en el auge de la pandemia de Covid-19— al 2025, entonces es un tema grave porque los padres no están encontrando en las escuelas públicas un factor para que el niño se pueda formar”, expuso.

Por su parte, la organización “Mexicanos Primero” alertó que debido a la violencia generada por los constantes enfrentamientos de “Los Chapitos” y “La Mayiza”, los estudiantes en Sinaloa perdieron por lo menos 30 días de clases, a la vez que 50 niños perdieron la vida, esto durante el ciclo escolar 2024 - 2025.

¿Ley Kuri sirvió en escuelas de Querétaro?

Para la Unión de Nacional de Padres de Familia, la llamada “Ley Kuri”, que prohíbe el uso de celulares en las escuelas, fue un acierto para la educación en Querétaro, dado que busca el aprovechamiento de los estudiantes, a la vez que ya se percibe una reducción en los casos de “ciberbullying” o acoso escolar.

“Los primeros beneficiados fueron los niños, porque disminuyó la violencia por acoso, y el ciberbullying. Entonces, los estudiantes regresaron a lo básico que es concentrarse en sus estudios y fortalecer su educación”, expuso.

Asimismo, el vocero de la UNPF, destacó que la prohibición del teléfono en escuelas no está peleada con el uso de tecnología para el aprendizaje y más bien los “smartphone” se volvieron secundarios para el proceso.

¿Qué drogas llegaron a las escuelas en el ciclo escolar 2024 - 2025?

Debido al incremento en el consumo de drogas en jóvenes y adolescentes, Israel Sánchez comentó que la presencia de los “vapeadores” en primarias y secundarias es cada vez más frecuente, y el uso de estos artículos pasa inadvertido por los padres, dado que estos suelen parecer algún tipo de “dulce” o algo inofensivo.

“El vapeador es igual que el cigarro, es adictivo. Incluso expertos advierten que los vapeadores contienen fentanilo, y otras sustancias tóxicas las cuales no son detectadas por los niños”, alertó el vocero de la UNPF.

Por ello Sánchez pidió a los padres de familia estar atentos de los artículos usados por los niños, dado que los “vapeadores” parecen juguetes o dulces, y estos llegan a tener un costo de entre 30 a 50 pesos.

Consecuencias del paro de la CNTE

La Unión de Nacional de Padres de Familia lamentó que las marchas y protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en la Ciudad de México, afectaron a más de un millón de alumnos que ya no pudieron cerrar bien el ciclo escolar.

“Un millón 200 de niños ya no regresaron a clases por las huelgas escolares y las protestas de la CNTE, el 60% de los padres de familia que nos han informado, nos dijeron que su hijo no volvió a clases porque no vieron las condiciones para que el niño regresara”, acotó.

Esto implica que esos alumnos ya no vieron los últimos temas o ya no pudieron resolver dudas con sus profesores en el aula, lo que eleva el riesgo de rezago escolar.

Por eso la gravedad de los datos revelados por Israel Sánchez, presidente de la UNPF, en el sentido de que durante el ciclo escolar 2024 - 2025, cerca de 450 mil estudiantes no regresaron al aula de clases, a pesar de la puesta en marcha de los apoyos económicos universales.

