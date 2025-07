¿Riesgo en Morena? Eduardo Verástegui: “No se afilien, se viene algo fuerte”

En medio del escándalo por Hernán Bermudez, exsecretario de Seguridad de Tabasco en el Gobierno de Adán Augusto López Hernández, por sus supuesto vínculos con “La Barredora”, el actor Eduardo Verástegui llamó a los mexicanos a no afiliarse a Morena porque “se viene algo fuerte”, dijo.

A través de redes sociales, Verástegui, quien estaría buscando la presidencia de México en 2030, insistió a la ciudadanía en no entregar su dignidad, a la vez que pidió a los ya afiliados a Morena “renunciar” al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

“Les doy un consejo. Digo, si quieren tomarlo: No se afilien a Morena, si ya están afiliados, dense de baja. ¡Pero ya! No vendan su conciencia, no entreguen su dignidad, México merece más y ustedes también”, escribió en su cuenta de ‘X’.

¿Cuál es el riesgo de estar afiliado a Morena?

El también líder de “Viva México”, Eduardo Verástegui evitó adelantar lo que se viene o los riesgos que correrían aquellas personas afiliadas a Morena, sin embargo, acotó:

“Se viene algo fuerte. Pendientes, conste que se los dije”, indicó en sus cuentas de redes sociales.

Asimismo, el actor compartió una foto del Consejo Nacional de Morena, quién se reunió un hotel de la Ciudad de México este domingo, y la acompañó del siguiente mensaje:

“Guarden la foto, para que luego no digan que no sabían”, expresó en la red ‘X’, antes Twitter.

Morena no protegerá actos de corrupción

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján aseguró que el partido guinda no protegerá actos de corrupción, ni a quienes traicionen los principios del Movimiento de Regeneración Nacional.

“Somos un partido nacido del pueblo y para el pueblo, con una misión clara: transformar la vida pública de México”, acotó la líder nacional de Morena.

En tanto, Alcalde Luján subrayó que hoy más que nunca, es falso hacerle frente a las falsas narrativas promovidas por la oposición, las cuales intentan confundir a la ciudadanía.

“No somos iguales, y lo décimos con firmeza: Morena es distinto, porque se guía por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, concluyó.